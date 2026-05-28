ESCALA 6x1

Erika Hilton rebate deputado na Câmara: 'Humilhante é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima'

Deputada do PSOL reagiu a provocações feitas por André Fernandes durante votação na Câmara

Carol Neves

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10:28

Erika Hilton e André Fernandes Crédito: Reprodução

A sessão da Câmara dos Deputados que debateu o fim da escala 6×1, na noite da última quarta-feira (27), terminou marcada por um confronto verbal entre os deputados André Fernandes e Erika Hilton. A troca de acusações tomou conta do plenário e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Durante discurso na tribuna, o parlamentar bolsonarista criticou integrantes da base governista e citou diretamente a deputada do PSOL. André Fernandes afirmou que Erika Hilton teria sido “humilhada” após a proposta da jornada 4×3 não avançar na votação. A medida havia sido defendida pelo PL nos momentos finais da discussão, em uma estratégia apontada por adversários como tentativa de barrar o fim da escala 6×1.

“Coloca lá o rosto dos teus colegas que te atropelaram, que não te respeitaram, que não deixaram votar a PEC”, declarou Fernandes.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia? 1 de 35

Após ser mencionada, Erika Hilton utilizou o direito de resposta para reagir às falas do deputado. Em tom duro, a parlamentar acusou a oposição de distorcer os acontecimentos ocorridos durante a sessão.

“É muito impressionante a cara de pau, a desonestidade intelectual e o teatro de biruta de aeroporto que a extrema direita está protagonizando dentro deste plenário”, afirmou.

Na sequência, Erika relembrou declarações públicas do presidente do partido de André Fernandes, Valdemar Costa Neto, que havia manifestado resistência à proposta original. Segundo a deputada, a mudança no texto aprovado, que passou da jornada 4×3 para 5×2, ocorreu em razão das articulações promovidas pela própria oposição.

Érika Hilton DETONA André Fernandes após político criticar a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1:



“Humilhante é se tornar deputado ensinando a fazer depilação íntima” pic.twitter.com/MHvEfiFB24 — poponze (@poponze) May 28, 2026

“Se hoje nós estamos votando cinco por dois é porque eles obstruíram e impediram a votação do quatro por três. Aí levaram uma lambada da classe trabalhadora, levaram uma lambada das forças sindicais, levaram uma lambada da sociedade e agora estão fazendo esse teatro, esse papelão, essa farsa”, disse.