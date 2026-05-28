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Erika Hilton rebate deputado na Câmara: 'Humilhante é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima'

Deputada do PSOL reagiu a provocações feitas por André Fernandes durante votação na Câmara

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10:28

Erika Hilton e André Fernandes
Erika Hilton e André Fernandes Crédito: Reprodução

A sessão da Câmara dos Deputados que debateu o fim da escala 6×1, na noite da última quarta-feira (27), terminou marcada por um confronto verbal entre os deputados André Fernandes e Erika Hilton. A troca de acusações tomou conta do plenário e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Durante discurso na tribuna, o parlamentar bolsonarista criticou integrantes da base governista e citou diretamente a deputada do PSOL. André Fernandes afirmou que Erika Hilton teria sido “humilhada” após a proposta da jornada 4×3 não avançar na votação. A medida havia sido defendida pelo PL nos momentos finais da discussão, em uma estratégia apontada por adversários como tentativa de barrar o fim da escala 6×1.

“Coloca lá o rosto dos teus colegas que te atropelaram, que não te respeitaram, que não deixaram votar a PEC”, declarou Fernandes.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo foi o vereador eleito com mais votos em Salvador em 2024 por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
dEPU por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata no plenário da Câmara por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 35
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

Após ser mencionada, Erika Hilton utilizou o direito de resposta para reagir às falas do deputado. Em tom duro, a parlamentar acusou a oposição de distorcer os acontecimentos ocorridos durante a sessão.

“É muito impressionante a cara de pau, a desonestidade intelectual e o teatro de biruta de aeroporto que a extrema direita está protagonizando dentro deste plenário”, afirmou.

Na sequência, Erika relembrou declarações públicas do presidente do partido de André Fernandes, Valdemar Costa Neto, que havia manifestado resistência à proposta original. Segundo a deputada, a mudança no texto aprovado, que passou da jornada 4×3 para 5×2, ocorreu em razão das articulações promovidas pela própria oposição.

“Se hoje nós estamos votando cinco por dois é porque eles obstruíram e impediram a votação do quatro por três. Aí levaram uma lambada da classe trabalhadora, levaram uma lambada das forças sindicais, levaram uma lambada da sociedade e agora estão fazendo esse teatro, esse papelão, essa farsa”, disse.

No encerramento do discurso, Erika Hilton respondeu à provocação feita pelo deputado e citou conteúdos produzidos por André Fernandes antes de entrar para a política. “Humilhante é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima. Isso que é humilhante”, rebateu.

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Erika Hilton

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