Erika Hilton rebate deputado na Câmara: 'Humilhante é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima'

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Carol Neves
Publicado em 28 de maio de 2026 às 10:28
A sessão da Câmara dos Deputados que debateu o fim da escala 6×1, na noite da última quarta-feira (27), terminou marcada por um confronto verbal entre os deputados André Fernandes e Erika Hilton. A troca de acusações tomou conta do plenário e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.
Durante discurso na tribuna, o parlamentar bolsonarista criticou integrantes da base governista e citou diretamente a deputada do PSOL. André Fernandes afirmou que Erika Hilton teria sido “humilhada” após a proposta da jornada 4×3 não avançar na votação. A medida havia sido defendida pelo PL nos momentos finais da discussão, em uma estratégia apontada por adversários como tentativa de barrar o fim da escala 6×1.
“Coloca lá o rosto dos teus colegas que te atropelaram, que não te respeitaram, que não deixaram votar a PEC”, declarou Fernandes.
Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?
Após ser mencionada, Erika Hilton utilizou o direito de resposta para reagir às falas do deputado. Em tom duro, a parlamentar acusou a oposição de distorcer os acontecimentos ocorridos durante a sessão.
“É muito impressionante a cara de pau, a desonestidade intelectual e o teatro de biruta de aeroporto que a extrema direita está protagonizando dentro deste plenário”, afirmou.
Na sequência, Erika relembrou declarações públicas do presidente do partido de André Fernandes, Valdemar Costa Neto, que havia manifestado resistência à proposta original. Segundo a deputada, a mudança no texto aprovado, que passou da jornada 4×3 para 5×2, ocorreu em razão das articulações promovidas pela própria oposição.
“Se hoje nós estamos votando cinco por dois é porque eles obstruíram e impediram a votação do quatro por três. Aí levaram uma lambada da classe trabalhadora, levaram uma lambada das forças sindicais, levaram uma lambada da sociedade e agora estão fazendo esse teatro, esse papelão, essa farsa”, disse.
No encerramento do discurso, Erika Hilton respondeu à provocação feita pelo deputado e citou conteúdos produzidos por André Fernandes antes de entrar para a política. “Humilhante é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima. Isso que é humilhante”, rebateu.