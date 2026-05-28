Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frigorífico é condenado a pagar R$ 15 mil a funcionário após instalar câmeras em vestiário

Empresa alegou que monitoramento servia para evitar furtos nos armários

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10:14

Funcionário trabalhou na unidade da empresa em Anastácio, no Mato Grosso do Sul
Funcionário trabalhou na unidade da empresa em Anastácio, no Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a JBS S.A. ao pagamento de R$ 15 mil por danos morais a um operador de máquinas que denunciou constrangimento após a instalação de câmeras de vigilância no vestiário masculino da empresa. Para os ministros, a medida viola a intimidade e a privacidade dos trabalhadores, independentemente do local exato para onde os equipamentos estavam direcionados.

O funcionário trabalhou na unidade da empresa em Anastácio, no Mato Grosso do Sul, entre 2014 e 2022, no setor de subprodutos. Na ação trabalhista, ele afirmou que o monitoramento dentro do vestiário ultrapassava os limites do poder fiscalizatório do empregador, já que o espaço é destinado à troca de roupas e higiene pessoal dos empregados.

Funcionário trabalhou na unidade da empresa em Anastácio, no Mato Grosso do Sul

Funcionário trabalhou na unidade da empresa em Anastácio, no Mato Grosso do Sul por Reprodução
Funcionário trabalhou na unidade da empresa em Anastácio, no Mato Grosso do Sul por Reprodução
Funcionário trabalhou na unidade da empresa em Anastácio, no Mato Grosso do Sul por Reprodução
Funcionário trabalhou na unidade da empresa em Anastácio, no Mato Grosso do Sul por Reprodução
Funcionário trabalhou na unidade da empresa em Anastácio, no Mato Grosso do Sul por Reprodução
1 de 5
Funcionário trabalhou na unidade da empresa em Anastácio, no Mato Grosso do Sul por Reprodução

Em sua defesa, a JBS sustentou que as câmeras estavam posicionadas apenas para os armários e tinham o objetivo de evitar furtos de pertences dos funcionários, além de proteger o patrimônio da empresa. O argumento foi aceito tanto pela primeira instância quanto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24), que entenderam não haver prova de dano psicológico relevante ao trabalhador.

No entanto, ao analisar o recurso, a relatora do caso no TST, ministra Delaíde Miranda Arantes, reformou a decisão e destacou que a Constituição Federal assegura a proteção da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Segundo ela, o simples fato de haver monitoramento em um ambiente reservado já é suficiente para causar desconforto e constrangimento.

“A presença de câmera em local tão privativo, por si só, já causa constrangimento a quem adentra o recinto, principalmente pelo fato de não se saber, exatamente, quais locais daquele ambiente estão sendo filmados”, afirmou a ministra no voto.

Com a decisão da Segunda Turma, a empresa foi condenada a indenizar o trabalhador em R$ 15 mil por danos morais. O entendimento acompanha a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho sobre a proibição de monitoramento em áreas consideradas de uso íntimo dos empregados.

Leia mais

Imagem - Exame confirma lesão de Neymar e atacante vira dúvida para jogos da Copa do Mundo

Exame confirma lesão de Neymar e atacante vira dúvida para jogos da Copa do Mundo

Imagem - Após jogar ex de penhasco, homem será investigado por crime de estupro

Após jogar ex de penhasco, homem será investigado por crime de estupro

Imagem - Namorada de ex-diretor de presídio da Bahia chegou a terminar relação dias antes de ser morta em hotel

Namorada de ex-diretor de presídio da Bahia chegou a terminar relação dias antes de ser morta em hotel

Tags:

Justiça Trabalhista Frigorífico da jbs Condenado por Instalar Câmeras Vestiário de Funcionários

Mais recentes

Imagem - Erika Hilton rebate deputado na Câmara: 'Humilhante é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima'

Erika Hilton rebate deputado na Câmara: 'Humilhante é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima'
Imagem - Preso por homicídio foge de fórum após pedir para ir ao banheiro durante audiência

Preso por homicídio foge de fórum após pedir para ir ao banheiro durante audiência
Imagem - Rede de fast food lança promoção no Dia do Hambúrguer com lanches a R$ 0,99

Rede de fast food lança promoção no Dia do Hambúrguer com lanches a R$ 0,99