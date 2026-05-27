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Namorada de ex-diretor de presídio da Bahia chegou a terminar relação dias antes de ser morta em hotel

Investigação aponta histórico de ciúmes, controle e violência antes do assassinato em hotel de Aracaju

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de maio de 2026 às 12:25

Tiago Sóstenes foi denunciado pela morte de Flávia Barros Crédito: Reprodução

A empresária Flávia Barros chegou a terminar o relacionamento com o policial penal Tiago Sóstenes Miranda dias antes de ser assassinada após ele disparar tiros para o alto durante uma festa em Paulo Afonso, no norte da Bahia. A informação faz parte da denúncia apresentada pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE), que detalhou, em vídeo divulgado nesta semana, os momentos que antecederam o feminicídio ocorrido durante uma viagem do casal a Aracaju.

Segundo o MP, Tiago — ex-diretor de um conjunto penal baiano — não aceitava o fim da relação e conseguiu convencer Flávia a reatar após insistentes pedidos de desculpas. As investigações apontam que o relacionamento era marcado por ciúmes excessivos, comportamento possessivo e tentativas de controle por parte do acusado.

Flávia Barros era empresária e influenciadora

Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
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Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
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Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução

O crime aconteceu em um hotel no bairro Coroa do Meio, na Zona Sul da capital sergipana. Conforme a denúncia da 3ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri, o policial penal arrombou a porta do quarto onde Flávia estava hospedada e efetuou diversos disparos à curta distância. Os tiros atingiram principalmente a cabeça da empresária, que estava deitada na cama no momento da execução.

Ainda de acordo com o Ministério Público, a arma usada no assassinato foi uma pistola calibre .40 de uso restrito pertencente à Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia. O investigado possuía porte funcional por atuar no sistema prisional baiano. Preso preventivamente, Tiago segue custodiado no Presídio Militar de Sergipe.

A investigação também aponta que o policial penal escondia da vítima que era oficialmente casado e mantinha família em outro estado. Mesmo assim, segundo o MP, ele se apresentava publicamente como noivo de Flávia.

Na noite anterior ao crime, o casal participou de uma festa em Aracaju acompanhado de amigos. Conforme a apuração, Tiago demonstrou irritação durante o evento, saiu sozinho do local e permaneceu aguardando a chegada da empresária na área externa do hotel. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele tentou contato telefônico antes de invadir o quarto.

Para o Ministério Público, o homicídio ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar e foi motivado por razões ligadas à condição do sexo feminino. A Promotoria pediu que Tiago Sóstenes Miranda seja levado a júri popular por feminicídio consumado, com agravantes por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e pela utilização de arma de fogo de uso restrito.

O órgão também solicitou novas diligências, incluindo laudos de balística, toxicologia e perícia em celulares e notebook apreendidos durante a investigação. Além disso, o MPSE pediu à Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia o envio do histórico funcional do servidor e o compartilhamento das provas com a Justiça de Paulo Afonso, onde ele também é investigado pelos disparos efetuados durante a festa que antecedeu o crime.

Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel

Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel por Reprodução
Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos é diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso por Reprodução
Hotel onde o crime aconteceu por Reprodução
Hotel onde o crime aconteceu por Reprodução
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Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel por Reprodução

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Tags:

Ex-diretora de Presídio Feminicídio Tiago Sóstenes Miranda de Matos Flávia Barros

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