MAIS SOMBRA

Cabula recebe Corredor Verde com o plantio de 112 árvores; veja como fica

Projeto da Prefeitura promete mais sombra, redução do calor e melhoria paisagística: espécies plantadas são ipê, pau ferro, sibipiruna, mirindiba, oiti e quaresmeira

Mariana Rios

Publicado em 27 de maio de 2026 às 12:56

Prefeitura inicia nova etapa do Corredor Verde com o plantio de 112 árvores no Cabula Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Quem circula diariamente pela Rua Silveira Martins, no Cabula, já começou a perceber mudanças na paisagem da região. A Prefeitura de Salvador iniciou, nesta quarta-feira (27), uma nova etapa do programa Corredor Verde com o plantio de 112 árvores adultas ao longo de 1,5 km da via, em um trecho entre a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e o Largo do Saboeiro.

O programa teve início em agosto do ano passado, na Avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba. A meta da gestão municipal é ter sete corredores verdes na cidade até 2028. O próximo será implantado na Rua Cônego Pereira, na região das Sete Portas.

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A iniciativa promete trazer benefícios diretos para moradores, estudantes, comerciantes e motoristas que passam pela área, uma das mais movimentadas da região. Segundo a gestão municipal, o objetivo é ampliar áreas de sombra, reduzir a sensação térmica e melhorar a qualidade ambiental do entorno.

Ao todo, serão plantadas 90 árvores nas calçadas e outras 22 no canteiro central. Entre as espécies escolhidas estão ipê, pau-ferro, sibipiruna, mirindiba, oiti e quaresmeira — todas nativas da Mata Atlântica. O investimento é de R$ 1,5 milhão para toda Silveira Martins.

Para quem mora no Cabula e bairros vizinhos, como Pernambués, Narandiba, Saboeiro e Resgate, a expectativa é de mais conforto térmico para pedestres e usuários do transporte público, especialmente em horários de forte calor. A arborização também pode ajudar na valorização visual da região e na melhoria da qualidade do ar.

O prefeito Bruno Reis afirmou que o programa foi inspirado na experiência de Medellín, cidade colombiana conhecida pelos corredores verdes implantados para reduzir temperaturas urbanas.

“Esse programa tem o objetivo de contribuir para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Os corredores verdes têm a capacidade de diminuir a temperatura nas grandes cidades”, declarou o prefeito durante o lançamento da nova etapa do projeto.

Segundo a Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), o diferencial do programa é o uso de árvores adultas, algumas com até oito metros de altura, permitindo impacto visual e ambiental mais rápido para a população.

Além do Cabula, a Prefeitura informou que novos corredores verdes devem ser implantados em vias como Dom João VI, em Brotas; Fernandes da Cunha, na Cidade Baixa; Jequitaia, no Comércio; e também no bairro Dois de Julho.

Ambientaliza Salvador

A ação integra a programação do Ambientaliza Salvador, iniciativa promovida durante as semanas que antecedem o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A agenda inclui oficinas, plantios, feiras agroecológicas, cursos e atividades de educação ambiental em diferentes regiões da capital baiana.

Entre os próximos destaques está a implantação de uma microfloresta na Avenida Gal Costa, além de ações de compostagem doméstica, hortas urbanas e limpeza de praias.

AGENDA

Programação do Ambientaliza Salvador

Oficinas, workshops e ações educativas ao longo de mais de 20 dias em diferentes pontos de Salvador;

Workshops sobre o Plano Municipal de Adaptação às Mudanças Climáticas (PMANC);

Oficinas e painéis em parceria com o ICLEI voltados à sustentabilidade e cidades resilientes;

Feira Agroecológica e do Mel

Parque da Cidade

30 de maio;

Plantios de árvores em regiões como:

Rio Vermelho

Avenida Dendezeiros

Orla de Salvador e outras áreas da capital;

Implantação de microfloresta

Avenida Gal Costa

1º de junho;

Atividades de educação ambiental promovidas pelo Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima);

Ações de limpeza de praias;

Iniciativas sobre compostagem doméstica e manejo de hortas urbanas;

Seminário Internacional de Turismo Sustentável (Situs)

9 e 10 de junho

Wish Hotel da Bahia;

Cursos de manejo de hortas urbanas;

Reuniões e debates sobre cidades resilientes;

Evento “Ambientaliza Salvador – Apresentação de Iniciativas”

12 de junho

Palacete Tira Chapéu;