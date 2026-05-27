SUL DA BAHIA

Em área de 12 mil m² e de frente para a praia: veja fotos da delegacia da PF que causou revolta em cidade baiana

PF divulgou imagens de como será a nova sede

Maysa Polcri

Publicado em 27 de maio de 2026 às 13:28

Nova sede da PF em Ilhéus, no sul da Bahia Crédito: Divulgação

A Polícia Federal (PF) divulgou nesta quarta-feira (27) o projeto da nova sede da instituição que será construída na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. A área em frente à praia, na Avenida Soares Lopes, pertence à União e foi destinada à Superintendência Regional da PF em março deste ano. O acordo causou polêmica na cidade, como mostrou o CORREIO.

Em nota conjunta, 28 entidades lideradas pelo Instituto Nossa Ilhéus afirmam que a construção da sede da PF na orla desconsidera as diretrizes estabelecidas em um processo participativo realizado em 2022, conhecido como Minipúblico Orla Viva. Elas argumentam que a destinação do terreno de forma isolada pode comprometer o planejamento de longo prazo para a orla, considerada ambientalmente sensível.

Nova sede da PF em Ilhéus, no sul da Bahia 1 de 6

A Polícia Federal se manifestou nesta quarta-feira (27), através de nota, e defendeu o projeto. Segundo o órgão, a atual sede da delegacia em Ilhéus "não mais atende às necessidades institucionais, operacionais e de atendimento ao público exigidas pela realidade contemporânea da Instituição".



A PF ainda defende a utilização da área cedida pela União. "A nova área [...] corresponde ao espaço onde anteriormente funcionava a antiga Concha Acústica de Ilhéus, que se encontra abandonada e utilizada por usuários de drogas, localizada entre o Centro de Convenções e o Porto de Ilhéus", afirma.