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Em área de 12 mil m² e de frente para a praia: veja fotos da delegacia da PF que causou revolta em cidade baiana

PF divulgou imagens de como será a nova sede

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de maio de 2026 às 13:28

Nova sede da PF em Ilhéus, no sul da Bahia
Nova sede da PF em Ilhéus, no sul da Bahia Crédito: Divulgação

A Polícia Federal (PF) divulgou nesta quarta-feira (27) o projeto da nova sede da instituição que será construída na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. A área em frente à praia, na Avenida Soares Lopes, pertence à União e foi destinada à Superintendência Regional da PF em março deste ano. O acordo causou polêmica na cidade, como mostrou o CORREIO. 

Em nota conjunta, 28 entidades lideradas pelo Instituto Nossa Ilhéus afirmam que a construção da sede da PF na orla desconsidera as diretrizes estabelecidas em um processo participativo realizado em 2022, conhecido como Minipúblico Orla Viva. Elas argumentam que a destinação do terreno de forma isolada pode comprometer o planejamento de longo prazo para a orla, considerada ambientalmente sensível. 

Nova sede da PF em Ilhéus, no sul da Bahia

Nova sede da PF em Ilhéus, no sul da Bahia por Divulgação
Nova sede da PF em Ilhéus, no sul da Bahia por Divulgação
Nova sede da PF em Ilhéus, no sul da Bahia por Divulgação
Nova sede da PF em Ilhéus, no sul da Bahia por Divulgação
Nova sede da PF em Ilhéus, no sul da Bahia por Divulgação
Nova sede da PF em Ilhéus, no sul da Bahia por Divulgação
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Nova sede da PF em Ilhéus, no sul da Bahia por Divulgação

A Polícia Federal se manifestou nesta quarta-feira (27), através de nota, e defendeu o projeto. Segundo o órgão, a atual sede da delegacia em Ilhéus "não mais atende às necessidades institucionais, operacionais e de atendimento ao público exigidas pela realidade contemporânea da Instituição". 

A PF ainda defende a utilização da área cedida pela União. "A nova área [...] corresponde ao espaço onde anteriormente funcionava a antiga Concha Acústica de Ilhéus, que se encontra abandonada e utilizada por usuários de drogas, localizada entre o Centro de Convenções e o Porto de Ilhéus", afirma. 

Ainda conforme a Polícia Federal, a área de cerca de 12 mil m² tem papel estratégico por estar próxima ao Porto de Ilhéus, onde a instituição exerce atividades de polícia judiciária da União, fiscalização migratória e controle de embarcações. Também diz que o novo espaço contribuirá para o policiamento na orla. As imagens do projeto divulgadas pela PF mostram que a nova sede será uma estrutura moderna, ampla, com placas solares e árvores.

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