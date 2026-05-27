AGENDA VERDE

Salvador terá feira agroecológica, microfloresta e ações ambientais em vários bairros

Programação inclui plantios, oficinas, limpeza de praias e seminário internacional entre maio e junho

Mariana Rios

Publicado em 27 de maio de 2026 às 14:10

Cabula recebeu Corredor Verde com o plantio de 112 árvores Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Salvador receberá, ao longo das próximas semanas, uma série de atividades voltadas à sustentabilidade e à educação ambiental com a nova edição do Ambientaliza Salvador. A iniciativa celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, e reúne ações espalhadas por diferentes regiões da capital baiana.

A programação inclui oficinas, workshops, plantios de árvores, feiras agroecológicas, ações educativas, cursos e debates sobre mudanças climáticas e cidades resilientes.

Entre os destaques está a Feira Agroecológica e do Mel, marcada para sábado, dia 30 de maio, no Parque da Cidade. O evento deve reunir produtores locais e iniciativas ligadas à agricultura sustentável.

Outra ação prevista é a implantação de uma microfloresta na Avenida Gal Costa, no dia 1º de junho. A programação também prevê plantios em áreas como Rio Vermelho, Avenida Dendezeiros, orla marítima e outros pontos da cidade.

Ao longo do Ambientaliza Salvador, também serão promovidos workshops sobre o Plano Municipal de Adaptação às Mudanças Climáticas (PMANC) e oficinas em parceria com o ICLEI, rede internacional voltada ao desenvolvimento urbano sustentável.

As ações incluem ainda atividades de educação ambiental conduzidas pelo Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima), limpeza de praias, cursos sobre compostagem doméstica e manejo de hortas urbanas.

Outro destaque será o Seminário Internacional de Turismo Sustentável (Situs), programado para os dias 9 e 10 de junho, no Wish Hotel da Bahia. O encontro deve reunir especialistas e representantes do setor para discutir práticas ligadas ao turismo sustentável e à preservação ambiental.

Já no dia 12 de junho, o Palacete Tira Chapéu sediará o evento “Ambientaliza Salvador – Apresentação de Iniciativas”, com divulgação de projetos ambientais desenvolvidos na capital.

Segundo a Prefeitura, a programação seguirá nos dias posteriores com ações voltadas a hortas comunitárias, novos plantios e divulgação dos resultados do edital Compostagem em Casa.