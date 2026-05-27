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Justiça decide que motorista que atropelou e matou policial aposentada na Pituba vai a júri popular

Defesa ainda pode recorrer da decisão; Martha Maria dos Santos, de 60 anos, morreu em outubro do ano passado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de maio de 2026 às 14:35

Marta Maria dos Santos
Policial rodoviária federal apresentada passou dez dias internada, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia decidiu levar a júri popular João Victor Santos Barreto, de 20 anos, acusado pela morte da policial rodoviária federal aposentada Martha Maria dos Santos, 60. A mulher foi atropelada enquanto praticava corrida na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador, em outubro do ano passado. A defesa pode recorrer da determinação. 

A decisão foi assinada pela juíza Andrea Teixeira Lima Sarmento Netto, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, na terça-feira (26). Segundo ela, há indícios suficientes para que o caso seja analisado pelo Conselho de Sentença, responsável por julgar crimes dolosos contra a vida.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, João Victor dirigia um Ford Ecosport sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em alta velocidade e na contramão, quando atingiu a vítima. Martha sofreu traumatismo craniano e morreu após ficar internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

PRF aposentada é atropelada em Salvador

Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução
Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução
Marta Maria dos Santos por Reprodução
Marta Maria dos Santos por Reprodução
Pedido de doação de sangue por Reprodução
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Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução

Ainda conforme a denúncia, o acusado deixou o local sem prestar socorro e, depois do acidente, teria mandado trocar o para-brisa do veículo para dificultar as investigações. Laudos periciais apontaram que o carro apresentava danos compatíveis com atropelamento e confirmaram a substituição da peça original.

A defesa pediu a desclassificação do caso para homicídio culposo no trânsito, alegando ausência de dolo eventual, quando o autor assume o risco de matar. Também sustentou que a troca do para-brisa não teve intenção de atrapalhar a Justiça. A Justiça não acatou os pedidos da defesa. 

Além do homicídio qualificado, João Victor responderá pelos crimes de fraude processual e por dirigir sem habilitação gerando perigo de dano. A prisão preventiva do acusado foi mantida. A defesa ainda pode recorrer da decisão da Justiça que determinou que o caso seja levado a júri popular, por isso, a data do julgamento ainda não foi definida. 

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