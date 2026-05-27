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Corredor Verde vai chegar em seu bairro: veja locais que receberão árvores em Salvador

Prefeitura começou nova etapa do projeto no Cabula e já confirmou arborização em Brotas, Comércio e Dois de Julho

Mariana Rios

Publicado em 27 de maio de 2026 às 15:10

Cabula recebe Corredor Verde com o plantio de 112 árvores Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Moradores de diferentes regiões de Salvador podem começar a perceber mudanças na paisagem urbana nos próximos anos. A Prefeitura ampliou o programa Corredor Verde, iniciativa que promete aumentar a arborização da cidade com o plantio de árvores adultas em avenidas e ruas de grande circulação.

A nova etapa do projeto foi lançada nesta quarta-feira (27), na Rua Silveira Martins, no Cabula, onde serão plantadas 112 árvores em um trecho de 1,5 km entre a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e o Largo do Saboeiro.

Mas quais bairros devem receber os próximos corredores verdes?

Segundo a Prefeitura, a próxima intervenção será realizada na Rua Cônego Pereira, na região das Sete Portas. Também já estão nos planos novas etapas em vias importantes como as avenidas Dom João VI, em Brotas, Fernandes da Cunha, na Cidade Baixa, Jequitaia, no Comércio, além do bairro Dois de Julho.

Cabula recebe Corredor Verde com o plantio de 112 árvores; veja como fica 1 de 11

A meta da gestão municipal é implantar sete corredores verdes até 2028. O primeiro trecho do projeto foi inaugurado em agosto do ano passado, na Avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba.

No Cabula, as árvores serão distribuídas entre calçadas e canteiro central. Entre as espécies escolhidas estão ipê, pau-ferro, sibipiruna, mirindiba, oiti e quaresmeira — todas nativas da Mata Atlântica.

O prefeito Bruno Reis afirmou que a iniciativa foi inspirada no modelo implantado em Medellín, cidade colombiana que ficou conhecida internacionalmente pelos corredores verdes utilizados para reduzir temperaturas e melhorar o conforto térmico urbano.

Segundo a Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), o diferencial do projeto é o uso de árvores adultas, algumas chegando a oito metros de altura. A expectativa é gerar impacto ambiental mais rápido, ampliando áreas de sombra e contribuindo para diminuir a sensação de calor nas vias.

O secretário da pasta, Ivan Euler, também destacou que apenas espécies nativas da Mata Atlântica são utilizadas no programa. Ele, no entanto, alertou para casos de vandalismo registrados em diferentes regiões da cidade, com mudas danificadas e retirada dos tutores que ajudam no crescimento das árvores.

A Prefeitura afirma que o programa faz parte das ações de enfrentamento às mudanças climáticas e de redução da emissão de gases de efeito estufa na capital baiana.