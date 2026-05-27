Homem é preso por invadir casa pelo telhado e matar ex a facadas em Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 27 de maio de 2026 às 16:09
O homem suspeito de invadir uma casa pelo telhado para matar Iana Silva Santos, de 25 anos, foi preso nesta quarta-feira (27), em Salvador. Jonathan dos Santos Moreira, 29, matou a ex-companheira com golpes de faca, no bairro de Alto de Coutos, segundo as investigações. Ele já tinha tentado tirar a vida dela em fevereiro deste ano.
Jonathan dos Santos se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Segundo a Polícia Civil, ele possui histórico de violência doméstica contra a vítima e já havia tentado matá-la em 13 de fevereiro deste ano. Ele e Iana tiveram um relacionamento por dez anos.
Jovem foi morta a facadas no Alto de Coutos
Ele foi preso pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Periperi), em 20 de fevereiro, mas foi colocado em liberdade, no mês de maio, por decisão judicial. Ele permanece à disposição da Justiça.
O ataque aconteceu por volta das 6h da última quinta-feira (21), depois que o suspeito invadiu o imóvel pelo telhado. Iana foi socorrida e encaminhada para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.
Em uma publicação nas redes sociais, a irmã da jovem lamentou o crime. “Sempre lembrarei de ti assim, como neste dia em que esta foto foi tirada. Eu te amo, minha irmã”, escreveu Ilana na legenda de uma foto em uma celebração familiar.
Iana trabalhava na área de manutenção da OT-Trans. Em nota, o Sindicato dos Rodoviários de Salvador lamentou a morte da jovem. “Que sua história não seja esquecida e sirva de alerta na luta contra a violência contra a mulher", disse.