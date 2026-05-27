FEMINICÍDIO

Homem é preso por invadir casa pelo telhado e matar ex a facadas em Salvador

Jonathan dos Santos Moreira se entregou à polícia nesta quarta-feira (27)

Maysa Polcri

Publicado em 27 de maio de 2026 às 16:09

Iana Silva Santos foi encontrada morta nesta quinta-feira (21) Crédito: Reprodução/ Redes sociais/ TV Bahia

O homem suspeito de invadir uma casa pelo telhado para matar Iana Silva Santos, de 25 anos, foi preso nesta quarta-feira (27), em Salvador. Jonathan dos Santos Moreira, 29, matou a ex-companheira com golpes de faca, no bairro de Alto de Coutos, segundo as investigações. Ele já tinha tentado tirar a vida dela em fevereiro deste ano.

Jonathan dos Santos se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Segundo a Polícia Civil, ele possui histórico de violência doméstica contra a vítima e já havia tentado matá-la em 13 de fevereiro deste ano. Ele e Iana tiveram um relacionamento por dez anos.

Jovem foi morta a facadas no Alto de Coutos 1 de 5

Ele foi preso pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Periperi), em 20 de fevereiro, mas foi colocado em liberdade, no mês de maio, por decisão judicial. Ele permanece à disposição da Justiça.



O ataque aconteceu por volta das 6h da última quinta-feira (21), depois que o suspeito invadiu o imóvel pelo telhado. Iana foi socorrida e encaminhada para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.



Em uma publicação nas redes sociais, a irmã da jovem lamentou o crime. “Sempre lembrarei de ti assim, como neste dia em que esta foto foi tirada. Eu te amo, minha irmã”, escreveu Ilana na legenda de uma foto em uma celebração familiar.