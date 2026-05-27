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Perla Ribeiro
Publicado em 27 de maio de 2026 às 16:54
A maquiadora Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, 48 anos, morreu, na manhã dessa terça-feira (26), no hall de um prédio comercial, no bairro do Brooklin, Zona Sul de São Paulo, um dia após realizar um procedimento estético em uma clínica que funcionava no local. Moradora de Jardim, no Mato Grosso do Sul, ela havia viajado até a capital paulista para realizar uma harmonização glútea com a médica Tábita Nunes, 36, que se apresenta nas redes sociais como especialista no procedimento.
Segundo informações da Polícia Civil, Roseli começou a passar mal no dia seguinte à intervenção estética. Ela relatou fortes dores e mal-estar e chegou a tomar medicamentos, alguns deles prescritos pela profissional responsável pelo atendimento. Em nota, a defesa da médica afirmou que Roseli foi orientada a retornar à clínica para avaliação. No entanto, ao chegar ao prédio, a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória.
Mulher morre em hall de clínica um dia após passar por procedimento estético para harmonizar o glúteo
Ainda de acordo com a polícia, a médica tentou realizar manobras de reanimação até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima não resistiu. A Polícia Militar foi acionada ao local já com a confirmação da morte. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial como morte suspeita, incluindo as naturezas de morte acidental e homicídio, e segue sob investigação.
A defesa de Tábita Nunes informou que a profissional “aguarda, com serenidade e respeito, a conclusão dos laudos oficiais sobre a causa da morte da paciente, bem como o avanço das investigações conduzidas pelas autoridades competentes”. Segundo a nota, Roseli teria recebido alta no dia do procedimento em boas condições clínicas, consciente, sem queixas de dor e sem intercorrências médicas.
Os advogados da médica afirmaram ainda que houve um agravamento súbito no estado de saúde da paciente e que todas as medidas de emergência foram adotadas até a chegada do Samu. A defesa destacou também que qualquer conclusão sobre a causa da morte neste momento seria “precipitada”. De acordo com o registro profissional da médica, Tábita Nunes concluiu a graduação em Medicina em 2015 e não possui especialidade médica registrada oficialmente.