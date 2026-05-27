ERRO MÉDICO?

Mulher morre em hall de clínica um dia após passar por procedimento estético para harmonizar o glúteo

A maquiadora saiu do Mato Grosso do Sul, onde vivia, para realizar o procedimento em São Paulo com médica que se apresenta nas redes sociais como especialista no procedimento

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 16:54

Mulher morre em hall de clínica um dia após passar por procedimento estético para harmonizar o glúteo Crédito: Reprodução

A maquiadora Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, 48 anos, morreu, na manhã dessa terça-feira (26), no hall de um prédio comercial, no bairro do Brooklin, Zona Sul de São Paulo, um dia após realizar um procedimento estético em uma clínica que funcionava no local. Moradora de Jardim, no Mato Grosso do Sul, ela havia viajado até a capital paulista para realizar uma harmonização glútea com a médica Tábita Nunes, 36, que se apresenta nas redes sociais como especialista no procedimento.

Segundo informações da Polícia Civil, Roseli começou a passar mal no dia seguinte à intervenção estética. Ela relatou fortes dores e mal-estar e chegou a tomar medicamentos, alguns deles prescritos pela profissional responsável pelo atendimento. Em nota, a defesa da médica afirmou que Roseli foi orientada a retornar à clínica para avaliação. No entanto, ao chegar ao prédio, a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória.

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Ainda de acordo com a polícia, a médica tentou realizar manobras de reanimação até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima não resistiu. A Polícia Militar foi acionada ao local já com a confirmação da morte. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial como morte suspeita, incluindo as naturezas de morte acidental e homicídio, e segue sob investigação.

A defesa de Tábita Nunes informou que a profissional “aguarda, com serenidade e respeito, a conclusão dos laudos oficiais sobre a causa da morte da paciente, bem como o avanço das investigações conduzidas pelas autoridades competentes”. Segundo a nota, Roseli teria recebido alta no dia do procedimento em boas condições clínicas, consciente, sem queixas de dor e sem intercorrências médicas.