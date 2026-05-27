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Entregador é encontrado morto em área de vegetação após desaparecer durante o trabalho na Bahia

Vítima foi identificada como Edy Franklin de Souza Pagotto

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de maio de 2026 às 14:46

Edy Franklin de Souza Pagotto
Edy Franklin de Souza Pagotto Crédito: Reprodução

O corpo de um homem de 22 anos, identificado como Edy Franklin de Souza Pagotto, foi encontrado morto em uma área de vegetação de Itabela, no sul da Bahia, na tarde de terça-feira (26).

De acordo com a Polícia Civil, Edy, que é entregador, foi abordado por dois homens na segunda-feira (25), enquanto realizava entrega de alimentos, e não retornou.

O corpo dele foi encontrado com sinais de violência por agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos cabíveis.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A Delegacia Territorial (DT/Itabela) investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso.

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Tags:

Bahia Itabela

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