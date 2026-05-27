POLÍCIA

Entregador é encontrado morto em área de vegetação após desaparecer durante o trabalho na Bahia

Vítima foi identificada como Edy Franklin de Souza Pagotto

Millena Marques

Publicado em 27 de maio de 2026 às 14:46

Edy Franklin de Souza Pagotto Crédito: Reprodução

O corpo de um homem de 22 anos, identificado como Edy Franklin de Souza Pagotto, foi encontrado morto em uma área de vegetação de Itabela, no sul da Bahia, na tarde de terça-feira (26).

De acordo com a Polícia Civil, Edy, que é entregador, foi abordado por dois homens na segunda-feira (25), enquanto realizava entrega de alimentos, e não retornou.

O corpo dele foi encontrado com sinais de violência por agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos cabíveis.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14