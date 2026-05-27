Após influenciadora fitness declarar que dá suplementos aos filhos, surgiu o debate: criança pode tomar whey e creatina?

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Perla Ribeiro
Publicado em 27 de maio de 2026 às 14:20
No universo esportivo e fitness, dois suplementos alimentares se tornaram bastante populares: whey protein e creatina. O primeiro, segundo a consultoria Mordor Intelligence, teve um mercado estimado de cerca de 43 milhões de dólares em vendas no Brasil em 2025. Já o segundo, de acordo com dados da Growth Supplements do ano passado, registra aproximadamente 918 mil pesquisas mensais no Google do país.
Ambos os suplementos tem a função de auxiliar no trabalho dos músculos antes ou depois de treinamentos físicos. O whey é uma proteína derivada do soro do leite que auxilia na recuperação muscular e complemento da ingestão diária de proteínas de cada indivíduo. A creatina, por outro lado, é utilizada para aprimorar a performance durante exercícios de musculação.
Carol Borba revelou que costuma dar whey protein para a filha
Recentemente, ambos os produtos estiveram no centro de uma discussão sobre a idade mínima para o consumo. Em vídeos publicados via redes sociais, a influenciadora fitness Carol Borba utiliza os suplementos na alimentação dos filhos menores de idade, o que gerou repercussão entre os seus seguidores e especialistas. A discussão traz uma pergunta importante, com a popularidade do consumo destes produtos: a partir de qual idade é seguro e saudável tomar whey protein e creatina?
Afinal, crianças e adolescentes podem tomar suplementos alimentares? Nutrólogo e professor de pós-graduação da Afya Educação Médica Curitiba, Gustavo Silva explica que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, não há indicação para o uso rotineiro por crianças e adolescentes saudáveis, mas que casos específicos podem ser acompanhados por um profissional da saúde.