CULTURA POPULAR

Feira do Cordel tem shows, oficinas e programação gratuita em Salvador; veja agenda completa

Evento na Caixa Cultural Salvador reúne cordelistas, repentistas e artistas de vários estados até domingo

Mariana Rios

Publicado em 27 de maio de 2026 às 14:03

Mestre Bule Bule Crédito: ALVARO BRAVO JUNIOR

A 7ª edição da Feira do Cordel Brasileiro movimenta Salvador com uma programação gratuita dedicada à literatura de cordel e à cultura popular nordestina. Pela primeira vez realizada na capital baiana, a iniciativa ocupa a Caixa Cultural Salvador com shows, palestras, oficinas, debates, recitais, repente, exposições e feira de livros e xilogravuras.

Após a abertura com muito forró ao som de Chambinho do Acordeon, o evento segue até domingo (31) reunindo artistas, pesquisadores, mestres da cultura popular e cordelistas de diferentes estados do país.

Todas as atividades são gratuitas. As oficinas exigem inscrição prévia pelo site da Caixa Cultural Salvador, enquanto as demais atrações acontecem por ordem de chegada, sujeitas à lotação do espaço.

Entre os destaques da programação estão apresentações de repente, mesas sobre oralidade e literatura popular, debates sobre inteligência artificial e cultura popular, além de shows musicais e rodas de samba.

Atenção para as apresentações de Raimundo Sodré, da cantora Aiace com o espetáculo “Coração Sertanês”, do show “Samba de Compadres”, reunindo Mestre Bule-Bule e Adiel Luna, da apresentação “Poética Taluda”, com o Grupo Canastra Real, e da roda de samba “O Cordel virou Samba”, comandada pela Comunidade do Poço de Antônio Cardoso.

Confira a programação dos próximos dias:

Quinta-feira (28)

Exposição “Nas terras do cangaço o Cordel era a Lei” — das 9h às 18h;

Oficina de Literatura de Cordel com Antônio Barreto (BA) — 9h30;

Feira de cordéis, livros, xilogravuras e artes afins — 14h;

Palestra sobre a vida e obra de Rodolfo Coelho Cavalcante — 16h;

Cantoria de repente com Guilherme Nobre e Zé Vicente — 18h;

Show de Raimundo Sodré — 18h.

Sexta-feira (29)

Oficina de xilogravura e isogravura com Lucélia Borges — 9h30;

Mesa “No País da Poesia Popular” — 16h;

Recital com Mestre Chico Pedrosa — 18h;

Cantoria de repente com Leandro Tranquilino e Davi Ferreira — 19h;

Show “Coração Sertanês”, com Aiace — 20h.

Sábado (30)

Oficina “O Mundo Encantado do Cordel” — 9h30;

Mesa sobre a obra de Capinan e a literatura de cordel — 14h;

Debate “Vozes femininas do cordel baiano” — 16h15;

Recital com Mestre Chico Pedrosa e Evaristo Geraldo — 18h;

Show “Samba de Compadres”, com Mestre Bule-Bule e Adiel Luna — 20h.

Domingo (31)

Oficina “Voz e Verso: No Ritmo do Cordel” — 9h30;

Debate sobre inteligência artificial e cultura popular — 14h;

Apresentação “Glória em voz & versos”, com Emilly Barreto — 17h;

Show “Poética Taluda”, com o Grupo Canastra Real — 18h30;

Roda de samba “O Cordel virou Samba”, com a Comunidade do Poço de Antônio Cardoso — 19h.