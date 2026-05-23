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Agenda de Salvador com cordel, moda autoral e muito forró

Do fole que já anuncia o São João à sofisticação de quem faz moda com história, o roteiro é para quem gosta de curtir a cidade com assunto e sem pressa

Flavia Azevedo

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08:00

José Carlos Capinan participa da 7ª Feira do Cordel Brasileiro Crédito: Divulgação/Rodrigo Sombra

Rima viva

A literatura de folhetos ganha a cena na Caixa Cultural Salvador, na Rua Carlos Gomes, 57, com a 7ª Feira do Cordel Brasileiro. É a primeira vez que o evento, idealizado pelo mestre Klévisson Viana, sai do Ceará para espalhar versos e xilogravuras por aqui, unindo gerações de artistas. A largada acontece com o show “Nos Passos do Rei Luiz”, de Chambinho do Acordeon, neste sábado (23) às 20h e neste domingo (24) às 19h, no anfiteatro do espaço. A programação é inteiramente gratuita e segue também entre os próximos dias 28 e 31, com oficinas, debates e a exposição “Nas terras do cangaço o Cordel era a Lei”. O evento tem participação de Mestre Bule-Bule, Aiace, Raimundo Sodré, Lucélia Borges, Chico Pedrosa, Adiel Luna, Emilly Barreto, Grupo Canastra Real, Chambinho do Acordeon e José Carlos Capinam.

Traço feito

Os jardins do Museu de Arte Contemporânea da Bahia, na Graça, viram palco para o encontro entre o design moderno e o artesanato tradicional no Festival Mãos da Moda. Neste sábado (23), das 15h às 17h, as passarelas recebem as coleções das marcas Areia, Teroy13 e Inttuí, que trazem bordados de Correntina, Guanambi e Dias D’Ávila. No mesmo horário, neste domingo (24), é a vez de Luci Bortowski, Dua e Adriana Meira mostrarem parcerias com rendeiras de Saubara, Cachoeira e Rio de Contas. Além dos desfiles, a feira artesanal funciona gratuitamente das 10h às 20h no fim de semana, permitindo que a gente leve para casa um pedaço dessa história.

Xote antigo

Para quem sente falta daquele romantismo que dominava as rádios nos anos 90, o Sunset Music Bar, em Pituaçu, é o destino certo neste domingo (24) a partir das 14h. A festa “Forró Anos 90” reúne a banda Cueca Branca, com Genàrd Melo à frente, e convidados como Aline Ataíde e Zefa di Zefa para uma tarde de nostalgia pura na Rua Araújo Bastos, nº 3. Os ingressos estão à venda no site Partik por R$ 30,00. Uma boa oportunidade para ensaiar os passos pro São João com o repertório que marcou uma época inteira de “lustra fivela”.

Adelmário Coelho Crédito: Divulgação

Festa solidária

O balanço da sanfona ganha um sentido mais profundo no Arraiá do Cumoa, que chega à sua terceira edição na próxima sexta (29). Na AABB de Piatã, Adelmário Coelho comanda o palco ao lado de Rala Fivela e Dois Amores a partir das 19h, unindo a tradição junina à arrecadação de recursos para as obras sociais do Instituto Cumoa. Com ingressos a partir de R$ 80 no site oficial da instituição e acesso livre para crianças até 14 anos, o evento na Rua Deputado Paulo Jackson, 869, oferece uma vila junina completa com quadrilhas e comidas típicas para fortalecer a rede de apoio que assiste centenas de famílias.

Filomena Bagaceira Crédito: Reprodução

Largo aberto

O Pelourinho não descansa e o Largo Tereza Batista recebe a energia da Filomena Bagaceira e a experiência de João Almeida na próxima sexta (29). A partir das 19h, o Festival Pelourinho Cultural oferece uma noite de forró gratuito, valorizando a produção musical da terra com o patrocínio da Petrobras. É a chance de ver a mistura da sanfona com a riqueza percussiva baiana em um espaço que busca firmar o Centro Histórico como ponto permanente de encontro entre artistas e público, sempre respeitando a lotação do largo para garantir o conforto de quem quer aproveitar o gênero nordestino.

Sarau Bem Black Crédito: Divulgação

Barro e poesia

A arte manual e a palavra se fundem no Museu de Arte da Bahia (MAB) no próximo sábado (30), com o projeto “Reimaginando o MAB”. A partir das 15h, no Corredor da Vitória, o público assiste à inauguração do mural de cerâmica “Iangi” e à performance “Thank You Exu”, comandada por Nelson Maca, Lúcia Santos e o grafiteiro Lee27. O evento é gratuito e encerra com uma edição especial do Sarau Bem Black, celebrando 17 anos de produção literária em uma tarde que transforma o museu em um espaço aberto de criação e novas visões sobre a nossa identidade.

Por @flaviaazevedoalmeida

NOVELAS:

A NOBREZA DO AMOR: Tonho e Alika decidem viver seu amor e ver o que o futuro lhes reserva. Januário lamenta com Dona Menina sobre o interesse de Ana Maria por Manoel. Pascoal confronta Akin sobre o paradeiro de Dumi, que consegue escapar da Guarda Real. Belmira se preocupa com o comportamento de Viriato, sem saber que se trata de Carrapato. Virgínia sofre com a distância de Mirinho. Sebastião vê quando Eugênia e Eustáquio chegam ao ateliê de Alika/Lúcia, e alerta Virgínia. Mr.Campbell expõe suas preocupações comerciais a Jendal após o artigo de Nilo Peçanha sobre Batanga. Todos em Barro Preto celebram a presença de Eugênia. Virgínia garante a Marta que se vingará de Alika/Lúcia. 18h40

CORAÇÃO ACELERADO: Leandro afirma estar surpreso com Eduarda. Em entrevista com Talita, Agrado declara que Eduarda é a irmã que nunca teve. João Raul se irrita quando ouve Agrado falar de seus sentimentos por Leandro. Walmir sonda Irene sobre o que deve fazer em relação a João Raul. Naiane pede que Gael esqueça o encontro dos dois. Alaorzinho é sedutor com Janete. Bará alerta Ronei sobre Cinara. Leandro fica desconfortável ao guardar o segredo de Eduarda diante de Agrado. Cláudio questiona Walmir sobre os Jogadores Anônimos. Zilá e Ronei se beijam. Eduarda e Leandro se encontram. 19h45