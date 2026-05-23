Agenda de Salvador com cordel, moda autoral e muito forró

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 23 de maio de 2026 às 08:00
Rima viva
A literatura de folhetos ganha a cena na Caixa Cultural Salvador, na Rua Carlos Gomes, 57, com a 7ª Feira do Cordel Brasileiro. É a primeira vez que o evento, idealizado pelo mestre Klévisson Viana, sai do Ceará para espalhar versos e xilogravuras por aqui, unindo gerações de artistas. A largada acontece com o show “Nos Passos do Rei Luiz”, de Chambinho do Acordeon, neste sábado (23) às 20h e neste domingo (24) às 19h, no anfiteatro do espaço. A programação é inteiramente gratuita e segue também entre os próximos dias 28 e 31, com oficinas, debates e a exposição “Nas terras do cangaço o Cordel era a Lei”. O evento tem participação de Mestre Bule-Bule, Aiace, Raimundo Sodré, Lucélia Borges, Chico Pedrosa, Adiel Luna, Emilly Barreto, Grupo Canastra Real, Chambinho do Acordeon e José Carlos Capinam.
Traço feito
Os jardins do Museu de Arte Contemporânea da Bahia, na Graça, viram palco para o encontro entre o design moderno e o artesanato tradicional no Festival Mãos da Moda. Neste sábado (23), das 15h às 17h, as passarelas recebem as coleções das marcas Areia, Teroy13 e Inttuí, que trazem bordados de Correntina, Guanambi e Dias D’Ávila. No mesmo horário, neste domingo (24), é a vez de Luci Bortowski, Dua e Adriana Meira mostrarem parcerias com rendeiras de Saubara, Cachoeira e Rio de Contas. Além dos desfiles, a feira artesanal funciona gratuitamente das 10h às 20h no fim de semana, permitindo que a gente leve para casa um pedaço dessa história.
Xote antigo
Para quem sente falta daquele romantismo que dominava as rádios nos anos 90, o Sunset Music Bar, em Pituaçu, é o destino certo neste domingo (24) a partir das 14h. A festa “Forró Anos 90” reúne a banda Cueca Branca, com Genàrd Melo à frente, e convidados como Aline Ataíde e Zefa di Zefa para uma tarde de nostalgia pura na Rua Araújo Bastos, nº 3. Os ingressos estão à venda no site Partik por R$ 30,00. Uma boa oportunidade para ensaiar os passos pro São João com o repertório que marcou uma época inteira de “lustra fivela”.
Festa solidária
O balanço da sanfona ganha um sentido mais profundo no Arraiá do Cumoa, que chega à sua terceira edição na próxima sexta (29). Na AABB de Piatã, Adelmário Coelho comanda o palco ao lado de Rala Fivela e Dois Amores a partir das 19h, unindo a tradição junina à arrecadação de recursos para as obras sociais do Instituto Cumoa. Com ingressos a partir de R$ 80 no site oficial da instituição e acesso livre para crianças até 14 anos, o evento na Rua Deputado Paulo Jackson, 869, oferece uma vila junina completa com quadrilhas e comidas típicas para fortalecer a rede de apoio que assiste centenas de famílias.
Largo aberto
O Pelourinho não descansa e o Largo Tereza Batista recebe a energia da Filomena Bagaceira e a experiência de João Almeida na próxima sexta (29). A partir das 19h, o Festival Pelourinho Cultural oferece uma noite de forró gratuito, valorizando a produção musical da terra com o patrocínio da Petrobras. É a chance de ver a mistura da sanfona com a riqueza percussiva baiana em um espaço que busca firmar o Centro Histórico como ponto permanente de encontro entre artistas e público, sempre respeitando a lotação do largo para garantir o conforto de quem quer aproveitar o gênero nordestino.
Barro e poesia
A arte manual e a palavra se fundem no Museu de Arte da Bahia (MAB) no próximo sábado (30), com o projeto “Reimaginando o MAB”. A partir das 15h, no Corredor da Vitória, o público assiste à inauguração do mural de cerâmica “Iangi” e à performance “Thank You Exu”, comandada por Nelson Maca, Lúcia Santos e o grafiteiro Lee27. O evento é gratuito e encerra com uma edição especial do Sarau Bem Black, celebrando 17 anos de produção literária em uma tarde que transforma o museu em um espaço aberto de criação e novas visões sobre a nossa identidade.
Por @flaviaazevedoalmeida
NOVELAS:
A NOBREZA DO AMOR: Tonho e Alika decidem viver seu amor e ver o que o futuro lhes reserva. Januário lamenta com Dona Menina sobre o interesse de Ana Maria por Manoel. Pascoal confronta Akin sobre o paradeiro de Dumi, que consegue escapar da Guarda Real. Belmira se preocupa com o comportamento de Viriato, sem saber que se trata de Carrapato. Virgínia sofre com a distância de Mirinho. Sebastião vê quando Eugênia e Eustáquio chegam ao ateliê de Alika/Lúcia, e alerta Virgínia. Mr.Campbell expõe suas preocupações comerciais a Jendal após o artigo de Nilo Peçanha sobre Batanga. Todos em Barro Preto celebram a presença de Eugênia. Virgínia garante a Marta que se vingará de Alika/Lúcia. 18h40
CORAÇÃO ACELERADO: Leandro afirma estar surpreso com Eduarda. Em entrevista com Talita, Agrado declara que Eduarda é a irmã que nunca teve. João Raul se irrita quando ouve Agrado falar de seus sentimentos por Leandro. Walmir sonda Irene sobre o que deve fazer em relação a João Raul. Naiane pede que Gael esqueça o encontro dos dois. Alaorzinho é sedutor com Janete. Bará alerta Ronei sobre Cinara. Leandro fica desconfortável ao guardar o segredo de Eduarda diante de Agrado. Cláudio questiona Walmir sobre os Jogadores Anônimos. Zilá e Ronei se beijam. Eduarda e Leandro se encontram. 19h45
QUEM AMA CUIDA: Carmita finge desmaio para Bruna perder a consulta com o obstetra. Um policial avisa a Otoniel que recebeu uma denúncia de invasão de domicílio. Ademir avisa a Arthur que o laudo do cliente atesta sanidade mental, porém, e avisa que a audiência já foi marcada. Adriana descobre que Otoniel e Elisa foram para a delegacia. O delegado avisa a Otoniel e a Elisa que eles ficarão detidos até provarem que não são invasores. Elisa pede ajuda a Pedro. Arthur vai até a delegacia confirmar que a família de Adriana é hóspede da casa. Pituxo ameaça denunciar Brigitte à polícia ao descobrir a câmera que a ex-namorada instalou em sua casa. Ademir reage ao receber no celular uma mensagem chamando-o de incompetente e ameaçando sua família. Pilar coloca um tranquilizante no suco de Arthur. Diná repreende Adriana por entrar em um dos quartos da casa. Arthur sente os efeitos do tranquilizante de Pilar durante a audiência e se confunde diante do Juiz. 21H20