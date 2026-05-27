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Saiba como um problema de saúde bucal pode elevar o risco de diabetes e de doenças cardíacas

Especialista explica que infecções bucais podem agir como foco inflamatório e agravar doenças sistêmicas

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 13:31

Dentistas revelam o tempo ideal para escovar os dentes depois de comer e garantir a saúde bucal
Saiba como um problema de saúde bucal pode elevar o risco de diabetes e de doenças cardíacas Crédito: Freepik

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como diabetes e problemas cardiovasculares, foram responsáveis por 41,8% das mortes prematuras no Brasil, em 2019, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com estudo realizado pela Universidade de Birmingham e NIHR Birmingham Biomedical Research Centre, pacientes com histórico de doença periodontal têm 26% mais probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2 e 18% mais chances de apresentar doenças cardiovasculares.

Coordenadora Técnico Comercial da Care Plus Clinic, Daniela Lopes do Vale  explica que existe uma relação de mão dupla entre a saúde bucal e as DCNTs. “Da mesma forma que algumas patologias apresentam sinais odontológicos, infecções bucais podem agir como foco inflamatório e agravar doenças sistêmicas”, afirma.

Vá ao dentista para cuidar da saúde dos dentes

É importante ficar atento aos sintomas e consultar um cirurgião-dentista (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Dentista recomenda fruta que já é comum nas fruteiras de todo brasileiro. por Imagem: PxHere
O clareamento dental deve seguir critérios técnicos definidos por um dentista, mesmo quando feito em casa (Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock) por Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock
Dentistas foram autorizados a fazer cirurgias faciais por Shutterstock
Consultar um dentista é importante se qualquer lesão persistir ou causar preocupação (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por
Visitar o dentista regularmente é uma das formas mais eficazes de prevenir o câncer na boca (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por
Clareamento dental deve ser feito por dentista (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
O uso do aparelho, sem recomendação do dentista, pode prejudicar os dentes (Imagem: Anton Zabielskyi | Shutterstock) por
A ida ao dentista é importante para garantir a saúde dos dentes das crianças (Imagem: Harbucks | Shutterstock) por
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É importante ficar atento aos sintomas e consultar um cirurgião-dentista (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Segundo ela, alterações na boca, muitas vezes vistas como problemas isolados, podem sinalizar desequilíbrios e processos inflamatórios em curso no organismo. Nesse contexto, o acompanhamento odontológico torna-se essencial também para monitorar a saúde e atuar de forma preventiva e personalizada, funcionando como até mesmo um pilar da atenção primária. A prevenção de doenças crônicas está diretamente ligada aos hábitos adotados no dia a dia. Cultivar práticas saudáveis no cuidado bucal se torna uma verdadeira blindagem para o corpo como um todo.

A especialista desmistifica algumas percepções do senso comum para auxiliar na identificação de sinais que merecem atenção:

“Gengiva sangrando é apenas sinal de que escovei com muita força” - embora a força possa machucar, o sangramento frequente é o corpo avisando que há uma inflamação ativa. Nathalie ressalta ainda que o sangramento indica que a barreira de defesa da boca está "rompida", permitindo que bactérias entrem na corrente sanguínea e iniciem processos inflamatórios que impactam todo o organismo.

“Se eu não sinto dor, é porque meus dentes e gengiva estão saudáveis” - muitas doenças periodontais graves são silenciosas e não causam dor em estágios iniciais. “Elas mantêm o organismo em um estado de inflamação constante que pode sabotar o controle da glicose em diabéticos ou elevar marcadores inflamatórios no sistema cardiovascular sem que o paciente sinta nada”, explica a especialista.

“Estou com mau hálito porque não escovei os dentes direito” - embora a higiene seja fundamental, o mau hálito persistente é um sinal de alerta que vai muito além da escovação. De acordo com Nathalie, ele pode indicar desde infecções gengivais ocultas até problemas digestivos, renais ou metabólicos. “Ignorar o hálito é ignorar um aviso de que o equilíbrio do corpo está comprometido”, afirma ela.

“Diabetes se controla apenas com dieta e insulina” - é exatamente o contrário. Nathalie explica que infecções na gengiva aumentam a resistência à insulina, dificultando o controle do açúcar no sangue. Na prática, manter a saúde bucal ajuda o organismo a responder melhor aos medicamentos, tornando o tratamento médico muito mais eficaz.

“Perder dentes é uma consequência natural do envelhecimento” - a perda dentária é causada por doenças acumuladas e não tratadas - como a periodontite -, e não pela idade avançada. “Manter o acompanhamento preventivo preserva a função mastigatória e evita que a falta de dentes gere novos problemas de saúde, como deficiências nutricionais e anemia”, explica a especialista.

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