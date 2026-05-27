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Operação mira grupo que movimentou R$ 4,2 milhões com golpe do falso advogado

Investigação aponta movimentação milionária e atuação em vários estados do país

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de maio de 2026 às 08:23

Operação mira golpe de falso advogado Crédito: Reprodução

Uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes eletrônicos em diferentes estados do país, com parte do esquema na Bahia, virou alvo de uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (27). A quadrilha é investigada por fraudes virtuais, estelionatos eletrônicos e furtos de cartões bancários durante grandes eventos. Ao todo, mandados judiciais foram cumpridos em 10 cidades dos estados de São Paulo e Rio Grande do Norte.

Entre os principais golpes atribuídos ao grupo está o chamado “falso advogado”. Segundo as investigações, os criminosos acessavam informações verdadeiras de processos judiciais e entravam em contato com vítimas fingindo ser advogados ou representantes de escritórios de advocacia.

Para convencer os alvos, utilizavam nomes reais, linguagem jurídica, fotos e até documentos autênticos relacionados às ações judiciais. Com isso, induziam as vítimas a realizar transferências bancárias sob justificativas falsas, como suposta liberação de valores na Justiça, pagamento de custas processuais ou desbloqueio de alvarás.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

As apurações também identificaram um núcleo especializado em furtar cartões bancários durante shows e eventos de grande porte em cidades da Bahia, Pernambuco e Paraná. De acordo com a investigação, um dos integrantes se passava por vendedor ambulante e, no momento do pagamento, trocava discretamente o cartão da vítima por outro semelhante.

Depois do furto, os cartões eram utilizados para compras de alto valor, principalmente equipamentos eletrônicos e videogames. Os produtos, segundo a polícia, eram revendidos posteriormente em uma loja suspeita de receptação em São Paulo.

Ainda conforme as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 4,2 milhões em operações financeiras ligadas aos crimes. Os investigadores apontam que a quadrilha possuía atuação interestadual e mantinha ramificações também no Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraná.

Parte dos mandados teve como foco a apreensão de celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos que podem ajudar a identificar novos envolvidos e aprofundar o rastreamento financeiro da organização criminosa.

Batizada de Operação Falsa Ordem, a ofensiva foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

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