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Vigorexia: excesso de exercício pode esconder transtorno psicológico

Transtorno faz pessoa se enxergar “fraca” mesmo com corpo musculoso e exercícios constantes. Saiba como identificar o quadro

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  • Metrópoles

Publicado em 27 de maio de 2026 às 08:08

Legging apertada e roupa suada? Especialista alerta para riscos das roupas de academia à pele
Academia Crédito: Shutterstock

Fazer exercício todos os dias, seguir dieta rígida e buscar um corpo definido se tornou parte da rotina de milhões de pessoas. Mas, para alguns, a preocupação com a aparência física ultrapassa os limites da saúde e se transforma em sofrimento psicológico. A vigorexia, também chamada de transtorno dismórfico muscular, faz com que a pessoa se enxergue pequena, fraca ou insuficientemente musculosa mesmo quando apresenta um corpo atlético.

O problema vem chamando atenção de especialistas diante do aumento da pressão estética nas redes sociais e da popularização de conteúdos ligados à hipertrofia extrema. Em muitos casos, o transtorno leva a treinos excessivos, isolamento social e até uso indiscriminado de anabolizantes em busca de um padrão corporal considerado “ideal”.

5 erros de iniciantes na academia

Treinar todos os dias, testar várias modalidades e aumentar a carga rapidamente pode parecer dedicação, mas tende a gerar o efeito contrário: cansaço excessivo e risco de lesão. por Imagem criada por Inteligência Artificial
Erro 2: Ignorar a orientação profissional  por Freepik
Copiar treinos da internet ou seguir dicas genéricas não apenas é comum, mas perigoso. Cada pessoa tem um objetivo, um histórico e um nível de condicionamento. por Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock
Erro 3: Executar os exercícios de forma incorreta  por Shutterstock
A pressa em evoluir pode levar à execução errada dos movimentos, o que pode prejudicar os resultados e aumentar o risco de dor ou lesão. por Shutterstock
Erro 4: Criar expectativas irreais por Shutterstock
Esperar mudanças rápidas no corpo pode gerar frustração e desmotivação. Resultados consistentes levam tempo e dependem de regularidade e nem sempre são visíveis apenas no espelho. por Shutterstock
Erro 5: Não manter a constância por Freepik
Treinar intensamente por poucos dias e depois abandonar a rotina acontece muito e é ineficiente. por
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Treinar todos os dias, testar várias modalidades e aumentar a carga rapidamente pode parecer dedicação, mas tende a gerar o efeito contrário: cansaço excessivo e risco de lesão. por Imagem criada por Inteligência Artificial

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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