SAÚDE

Vigorexia: excesso de exercício pode esconder transtorno psicológico

Transtorno faz pessoa se enxergar “fraca” mesmo com corpo musculoso e exercícios constantes. Saiba como identificar o quadro

Metrópoles

Publicado em 27 de maio de 2026 às 08:08

Academia Crédito: Shutterstock

Fazer exercício todos os dias, seguir dieta rígida e buscar um corpo definido se tornou parte da rotina de milhões de pessoas. Mas, para alguns, a preocupação com a aparência física ultrapassa os limites da saúde e se transforma em sofrimento psicológico. A vigorexia, também chamada de transtorno dismórfico muscular, faz com que a pessoa se enxergue pequena, fraca ou insuficientemente musculosa mesmo quando apresenta um corpo atlético.

O problema vem chamando atenção de especialistas diante do aumento da pressão estética nas redes sociais e da popularização de conteúdos ligados à hipertrofia extrema. Em muitos casos, o transtorno leva a treinos excessivos, isolamento social e até uso indiscriminado de anabolizantes em busca de um padrão corporal considerado “ideal”.