LANÇAMENTO

Médica de Salvador estreia na literatura com romance sobre a solidão das mães atípicas

Em “A mãe que enxerga no escuro”, Tatiane Martins transforma vivências da pediatria em uma história marcada por dor e resiliência

Carol Neves

Publicado em 27 de maio de 2026 às 08:46

Tatiane Martins lança primeiro livro Crédito: Reprodução

A médica pediatra e hematologista Tatiane Martins estreia na literatura com o romance “A mãe que enxerga no escuro”, obra que busca lançar luz sobre a realidade silenciosa vivida por mães atípicas. Inspirado em experiências acumuladas ao longo de 14 anos de atuação em Salvador, o livro retrata o impacto profundo que o diagnóstico de uma doença crônica e grave provoca na vida de uma mulher e de toda a família.

A autora conta que a ideia da obra surgiu da convivência diária com pacientes e familiares durante sua trajetória na pediatria, especialmente no acompanhamento de crianças com doença falciforme, enfermidade genética e hereditária que exige tratamento contínuo e frequentes internações.

“Meu trabalho como pediatra me fez conviver com várias histórias semelhantes à do livro. Quis trazer essa vivência real da rotina de um hospital para as páginas”, afirma Tatiane.

A narrativa acompanha Joana, protagonista que tem sua vida transformada pela condição de saúde do filho. O romance alterna momentos do passado e do presente para construir a trajetória da personagem. Em uma linha temporal, aparece a jovem cheia de expectativas, sonhos e planos para o futuro. Na outra, a mulher que enfrenta a exaustiva rotina hospitalar e o isolamento causado pelos cuidados constantes com a criança.

Ao colocar lado a lado essas duas fases da vida de Joana, o livro mostra como a maternidade ligada ao cuidado de pacientes crônicos pode mudar completamente a rotina, os relacionamentos e os projetos pessoais de uma mulher.

Segundo Tatiane, a história ultrapassa o universo médico e dialoga com diferentes leitores ao abordar questões sociais e emocionais que fazem parte da vida de muitas famílias.

“A história conversa com o público geral porque fala da solidão, do papel do homem nessa dinâmica e da forte pressão social pela formação da família tradicional”, destaca a autora.

Publicado pela Editora Ópera, conhecida por apostar em novos escritores, o romance marca a entrada de Tatiane Martins no mercado editorial brasileiro. A autora afirma que a principal motivação do livro foi dar visibilidade às mães que enfrentam longos períodos dentro de hospitais ao lado dos filhos.

“Como médica, convivi com mães que passam meses em um hospital e vi de perto o isolamento dessas mulheres. Minha principal intenção ao escrever foi fazer com que essas mães finalmente sejam vistas e validadas”, diz.

Soteropolitana, Tatiane Martins é casada, mãe de duas crianças e atua como hematologista pediátrica no Hemoba, no Hospital Santa Izabel e no Hospital das Clínicas. Em sua trajetória profissional, acompanhou de perto histórias de mulheres que inspiraram a construção do romance.

Serviço:

Título: A mãe que enxerga no escuro

Autora: Tatiane Martins

Editora: Ópera

Gênero: Romance