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Policial militar é encontrado morto dentro de casa no interior da Bahia

Cabo da Polícia Militar atuava na 55ª CIPM e foi localizado sem vida dentro da residência

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de maio de 2026 às 08:39

Iran Silva foi encontrado morto em casa
Iran Silva foi encontrado morto em casa Crédito: Reprodução

O cabo da Polícia Militar Iran Silva, de 41 anos, foi encontrado morto dentro da própria residência na manhã desta terça-feira (26), no município de Ibirataia, no sul da Bahia. O policial militar era lotado na 55ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e trabalhava na cidade vizinha de Barra do Rocha.

As circunstâncias da morte ainda são investigadas. Equipes da Polícia Militar foram acionadas após uma denúncia sobre uma pessoa ferida no imóvel. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que a vítima era o policial militar.

Iran Silva foi encontrado morto em casa

Iran Silva foi encontrado morto em casa por Reprodução
Iran Silva foi encontrado morto em casa por Reprodução
Iran Silva foi encontrado morto em casa por Reprodução
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Iran Silva foi encontrado morto em casa por Reprodução

A área onde o corpo foi encontrado foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte nem detalhes sobre velório e sepultamento.

Em nota oficial, a corporação lamentou a morte do policial e afirmou prestar apoio à família neste momento de luto. “A Polícia Militar da Bahia reafirma seu compromisso de prestar o devido apoio aos familiares, colocando-se à disposição neste momento de luto”, declarou a instituição.

Ainda segundo a PM, colegas da 55ª CIPM foram os responsáveis pelo primeiro atendimento da ocorrência após o chamado registrado na região.

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Tags:

Dentro de Casa Encontrado Morto Cabo da Polícia Militar Iran Silva

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