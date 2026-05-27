LEVANTAMENTO

Bahia vira 3º estado com maior desmatamento do país e tem duas cidades entre as mais afetadas

Mesmo com queda de 17% na área devastada, estado aparece como o terceiro com maior perda de vegetação nativa em 2025



Carol Neves

Agência Brasil

Publicado em 27 de maio de 2026 às 08:03

Desmatamento em São Desidério, em 2023 Crédito: Reprodução

A Bahia voltou a acender o alerta ambiental após aparecer como o terceiro estado com maior área de vegetação nativa desmatada do Brasil em 2025. Os dados fazem parte do Relatório Anual do Desmatamento no Brasil (RAD 2025), divulgado nesta quarta-feira (27) pelo MapBiomas.

Embora o estado tenha registrado redução de 17% na área desmatada em relação ao ano anterior, o território baiano perdeu 110.616 hectares de vegetação nativa ao longo do último ano e subiu duas posições no ranking nacional. Em 2024, a Bahia ocupava o quinto lugar.

Além disso, duas cidades do oeste baiano entraram para a lista dos dez municípios brasileiros com maior área desmatada: Jaborandi, na sétima colocação, e São Desidério, em décimo lugar. Jaborandi perdeu 14.487 hectares de vegetação nativa em 2025, enquanto São Desidério registrou 11.170 hectares devastados.

O levantamento é elaborado a partir do cruzamento de alertas de desmatamento validados por instituições públicas e organizações da sociedade civil, entre elas Funai, Inpe e ICMBio.

VEJA RANKING ESTADUAL

Maranhão: 154.294 hectares (ha); Piauí: 150.001 ha; Bahia: 110.616 ha; Tocantins: 101.233 ha; Mato Grosso: 100.511 ha; Pará: 93.237 ha; Amazonas: 67.986 ha; Minas Gerais: 40.083 ha; Mato Grosso do Sul: 36.776 ha; Ceará: 27.077 ha.

Os números mostram que, apesar da redução nacional, o Cerrado continua sendo o bioma mais pressionado do país. O bioma concentrou 540.614 hectares desmatados em 2025, o equivalente a 54,9% de toda a devastação registrada no Brasil.

A área desmatada no Brasil chegou à média de 2.698 hectares por dia, cerca de 112 hectares por hora. “É como se 17 parques do Ibirapuera - o maior parque urbano da cidade de São Paulo - fossem desmatados todos os dias”, comparou a entidade, em nota.

Desmatamento do Matopiba

A situação da Bahia está diretamente ligada ao avanço do desmatamento na região do Matopiba, área que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, marcada pela expansão agropecuária nas últimas décadas. Com Mato Grosso, esses estados responderam por mais de 63% de toda a área desmatada no país no último ano.

No ranking nacional dos estados mais afetados pelo desmatamento em 2025, a liderança ficou com o Maranhão, com 154.294 hectares devastados, seguido pelo Piauí, com 150.001 hectares. A Bahia aparece logo depois, à frente de Tocantins e Mato Grosso.

Entre os municípios brasileiros com maior área desmatada, o topo da lista ficou com Canto do Buriti, no Piauí, que registrou 20.877 hectares destruídos. O município também teve o maior evento único de desmatamento identificado em 2025.

O relatório aponta ainda que outras cidades baianas tiveram crescimento expressivo na devastação. Cocos e Baianópolis, ambas no oeste do estado, aparecem entre os municípios com maiores aumentos proporcionais de desmatamento no país.

Outro dado que colocou a Bahia em destaque negativo foi a situação da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Preto, localizada no oeste baiano. A unidade de conservação foi a que registrou a maior área desmatada do Brasil em 2025, com perda de 7.701 hectares de vegetação nativa - alta de 44% em comparação com o ano anterior.

A APA abrange os municípios de Formosa do Rio Preto, Santa Rita de Cássia e Mansidão.

Agropecuária é principal destruidora

Segundo o MapBiomas, a agropecuária continua sendo a principal responsável pela destruição da vegetação nativa brasileira. O setor esteve associado a 99% de toda a área desmatada no país em 2025.

Apesar do cenário preocupante, o levantamento mostrou uma redução nacional de 20,6% no desmatamento. Pela primeira vez desde o início da série histórica do MapBiomas, em 2019, o Brasil fechou o ano com menos de 1 milhão de hectares devastados: foram 984.794 hectares perdidos em 2025.

Ainda assim, a média de destruição no país segue elevada. Segundo a entidade, o Brasil perdeu cerca de 2.698 hectares de vegetação nativa por dia no último ano, o equivalente a 112 hectares por hora.

Nos últimos sete anos, o país acumulou mais de 10,9 milhões de hectares desmatados, área superior ao território do estado de Pernambuco.

O levantamento também mostrou redução do desmatamento em todos os biomas brasileiros. O Pantanal teve a maior queda proporcional, com recuo de 48,4%. Já a Amazônia registrou redução de 23,5%, embora ainda tenha perdido 289.478 hectares de vegetação nativa em 2025.