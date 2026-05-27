POLÍCIA

Guru emocional, palestrante e influencer: quem é o psicoterapeuta investigado por violência sexual em Salvador

Jordan Campos teve consultório e residência alvos de mandados na “Operação Catarse”

Wendel de Novais

Publicado em 27 de maio de 2026 às 09:25

Jordan Campos é investigado por violência sexual e estelionato Crédito: Reprodução

Com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, cursos voltados para saúde emocional e uma imagem consolidada no universo das terapias integrativas, o psicoterapeuta Jordan Campos, passou a ser investigado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por suspeita de violação sexual mediante fraudew

O nome do profissional ganhou repercussão após a deflagração da “Operação Catarse”, realizada na terça-feira (26), quando mandados de busca e apreensão foram cumpridos no consultório e na residência dele, localizados nos bairros da Pituba e Caminho das Árvores. A Justiça também determinou o bloqueio de bens superiores a R$ 960 mil, além da quebra dos sigilos informático e telemático do investigado.

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Apesar das acusações, o caso também gerou manifestações de apoio ao investigado. O CORREIO teve acesso ao relato de uma ex-aluna que afirmou nunca ter presenciado comportamentos inadequados. “Nas aulas e dinâmicas, sempre houve respeito, transparência e presença de todo o grupo. O toque, quando usado, fazia parte da proposta terapêutica e sempre ocorreu em contexto coletivo, nunca a sós”, escreveu.

Nas redes sociais, onde acumula cerca de 433 mil seguidores, Jordan compartilha conteúdos sobre atendimentos terapêuticos, rotina profissional, saúde emocional e desenvolvimento pessoal. Em muitas publicações, falava sobre traumas, relacionamentos, ansiedade e inteligência emocional, além de associar equilíbrio mental aos cuidados com o corpo e à performance física.

Perfil

Jordan se apresenta como psicoterapeuta transpessoal sistêmico, palestrante internacional e criador da Formação e Pós-Graduação em Terapia Transpessoal Sistêmica (TTS), curso que, segundo ele, já formou profissionais em diferentes países ao longo da última década. O investigado também afirma ser fundador da Academia de Inteligência X8, voltada ao treinamento de habilidades intelectuais, além de presidir a ONG Farmácia da Alma e a Abratin, entidade ligada às terapias integrativas.

De acordo com o Ministério Público, as investigações apontam que o profissional utilizaria a posição de autoridade construída ao longo dos anos para se aproximar de mulheres emocionalmente fragilizadas. Segundo as apurações, ele identificava pacientes com histórico de trauma, dependência emocional e baixa autoestima para, gradualmente, romper os limites éticos da relação terapêutica e obter vantagens sexuais e financeiras.

Até agora, quatro mulheres foram identificadas como vítimas. Três delas relataram crimes ligados à dignidade sexual, enquanto uma denunciou prejuízos patrimoniais. Conforme os investigadores, os depoimentos apresentam semelhanças no modo de atuação atribuído ao psicoterapeuta. As vítimas também afirmaram conhecer outras mulheres que não procuraram a polícia por medo, vergonha ou receio de exposição pública.

A Justiça determinou ainda que Jordan Campos fique proibido de exercer atividades ligadas à psicoterapia, mentorias, cursos, palestras e atendimentos clínicos, tanto de forma individual quanto por meio de empresas, enquanto as investigações seguem em andamento.