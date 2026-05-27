CRIME

Psicoterapeuta com 400 mil seguidores é alvo de operação por violência sexual contra pacientes em Salvador

Investigação aponta que suspeito usava posição de autoridade para obter vantagens sexuais e financeiras

Wendel de Novais

Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:51

Jordan Campos é investigado por violência sexual e estelionato Crédito: Reprodução

Um psicoterapeuta com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais se tornou alvo de uma operação do Ministério Público do Estado da Bahia nesta terça-feira (26), em Salvador. Conhecido como Jordan Campos, Jordan Van Der Zeijden Campos é investigado pelos crimes de violação sexual mediante fraude, assédio sexual e estelionato contra mulheres que eram pacientes de atendimentos terapêuticos ou alunas de cursos ministrados por ele.

Batizada de “Operação Catarse”, a ação cumpriu mandados de busca e apreensão na residência e no consultório do investigado, localizados nos bairros da Pituba e Caminho das Árvores. A Justiça também determinou o bloqueio de bens que ultrapassam R$ 960 mil, além da quebra de sigilos informáticos e telemáticos.

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Ainda por decisão judicial, Jordan foi proibido de exercer atividades ligadas à psicoterapia, consultas clínicas, mentorias, cursos, palestras e eventos semelhantes, tanto de forma autônoma quanto por meio de empresas.

De acordo com as investigações, o psicoterapeuta atuaria há mais de uma década utilizando a posição de autoridade profissional para manipular mulheres em situação de vulnerabilidade emocional. Segundo o MP, ele identificava pacientes com histórico de trauma, dependência emocional e baixa autoestima para, gradualmente, desvirtuar a relação terapêutica e obter vantagens sexuais e financeiras. Nas redes sociais, Jordan ficou conhecido por compartilhar parte da sua rotina de trabalho e história de pacientes, como no vídeo abaixo.

Até o momento, quatro vítimas foram identificadas. Três delas relataram crimes contra a dignidade sexual, enquanto uma denunciou prejuízos patrimoniais. Conforme as apurações, todas descreveram um padrão semelhante de comportamento por parte do investigado e afirmaram conhecer outras mulheres que não procuraram as autoridades por medo ou vergonha.