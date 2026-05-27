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‘Capital do Feijão’ marca menos de 15 ºC e é a cidade mais fria do Nordeste

Irecê, na Bahia, foi o município com a menor temperatura da região nesta terça-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2026 às 07:00

Irecê
Irecê Crédito: Reprodução

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Irecê, no centro-norte baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Capital do Feijão” marcou 14,8 °C nesta terça-feira (26).

Na segunda e terceira posições do ranking estão Monteiro, no estado da Paraíba, que marcou 15,1 °C e 15,3°C, e Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, com 15,3 °C.

Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu

Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu por Inema/Divulgação
Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu por Inema/Divulgação
Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu por Inema/Divulgação
Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu por Inema/Divulgação
Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu por Inema/Divulgação
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Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu por Inema/Divulgação

Localizada no semiárido baiano, Irecê está situada na bacia do rio São Francisco. A cidade tem estações bem demarcadas: de novembro a março ocorre o período chuvoso; de abril a outubro, a seca é contínua. A temperatura média anual do município é de 23,3 °C.

As atividades econômicas da região giram em torno do cultivo de feijão, milho, mamona e frutas, além da bovinocultura e da criação de caprinos, ovinos e da apicultura.

Tags:

Bahia Frio Inmet Irecê

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