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Mega-Sena de R$ 3,5 milhões faz três sortudos na Bahia; veja resultado

Bilhetes tiveram cinco acertos entre os seis números sorteados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de junho de 2026 às 04:30

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Três apostas da Bahia tiram a sorte grande e faturaram prêmio no concurso nº 3016 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharam mais de R$ 100 mil na noite desta terça-feira (2).

O primeiro bilhete foi registrado na cidade de Brumado, no centro sul da Bahia. A aposta simples, de seis números, teve o custo mínimo de R$ 6 e levou para casa R$ 26.124,46.

A segunda aposta foi registrada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na Lotérica Unimar. Esta aposta simples, de sete números, tinha duas faixas de prêmio, então ficou com R$ 52.248,92.

O terceiro vencedor é de Tanhaçu, também no centro-sul. O bilhete foi registrado na Casa Lotérica Ideal. A aposta simples, de seis números, também teve o custo mínimo de R$ 6 e levou para casa R$ 26.124,46.

No total, os valores somam R$ 104.497,84 em prêmios para a Bahia.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

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