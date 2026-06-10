SORTE GRANDE!

Mega-Sena de R$ 3,5 milhões faz três sortudos na Bahia; veja resultado

Bilhetes tiveram cinco acertos entre os seis números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de junho de 2026 às 04:30

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Três apostas da Bahia tiram a sorte grande e faturaram prêmio no concurso nº 3016 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharam mais de R$ 100 mil na noite desta terça-feira (2).

O primeiro bilhete foi registrado na cidade de Brumado, no centro sul da Bahia. A aposta simples, de seis números, teve o custo mínimo de R$ 6 e levou para casa R$ 26.124,46.

A segunda aposta foi registrada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na Lotérica Unimar. Esta aposta simples, de sete números, tinha duas faixas de prêmio, então ficou com R$ 52.248,92.

O terceiro vencedor é de Tanhaçu, também no centro-sul. O bilhete foi registrado na Casa Lotérica Ideal. A aposta simples, de seis números, também teve o custo mínimo de R$ 6 e levou para casa R$ 26.124,46.

No total, os valores somam R$ 104.497,84 em prêmios para a Bahia.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.