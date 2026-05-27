PROCESSO SELETIVO

Último dia para se candidatar para vagas de emprego de nível médio do VLT em Salvador

Salários variam entre R$ 2.608,47 e R$ 2.835,20

Esther Morais

Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:10

Obras do VLT na Calçada Crédito: Matheus Landim/GOVBA

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) encerra nesta quarta-feira (27) o processo seletivo para contratação temporária de profissionais que irão atuar na operação assistida do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana. Ao todo, são 23 vagas para funções de nível médio nas áreas de operação de máquinas e veículos, controle de tráfego e operação de trens.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Operacional, Assistente Controlador de Movimento e Assistente Condutor, com salários entre R$ 2.608,47 e R$ 2.835,20.

Veja detalhes das vagas do VLT 1 de 6

Para participar, é necessário ter ensino médio completo. Já para as funções de Auxiliar Operacional e Assistente Condutor, também é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida. As inscrições são gratuitas.

Os candidatos deverão preencher a Declaração de Inscrição e realizar a entrega presencial da documentação na sede da CTB, no bairro da Calçada, em Salvador, das 9h às 17h.