SEGURANÇA

Ex-integrante do Baralho do Crime: quem é 'Tutuca', apontado como mentor de sequestro de político em Salvador

Demilson das Neves foi um dos alvos da Operação Lex Última, deflagrada nesta terça (26)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:00

Demilson Sales das Neves, o “Tutuca” Crédito: Divulgação

A terceira fase da Operação Lex Última, realizada nesta terça-feira (26) contra um grupo investigado por extorsão mediante sequestro, tinha como um dos alvos Demilson Sales das Neves, de 36 anos, conhecido como “Tutuca”. O homem é apontado como o mentor do sequestro de um político em Salvador.

As apurações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) indicam que o crime ocorreu no final da tarde do dia 28 de janeiro, no bairro de Sete Portas. A vítima foi levada em um veículo para um cativeiro localizado na região da Baixinha de Santo Antônio, no bairro de São Gonçalo do Retiro.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem é ex-integrante do Baralho do Crime, da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Ele figurava como o “10 de Ouros” da lista e acumula um histórico de extorsões contra comerciantes da região de Pernambués, na capital baiana.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia 1 de 17

A polícia constatou que Demilson Sales comandava o tráfico de drogas e praticava extorsões contra comerciantes locais e proprietários de provedores de internet do bairro.

Ele também é relacionado pela polícia como um dos envolvidos no sequestro ocorrido em um shopping de Salvador, que teve três mulheres como vítimas, em março deste ano.

Ele foi preso no Rio de Janeiro em agosto de 2024 e transferido para a Bahia no dia 18 de abril. O suspeito ficou custodiado no Conjunto Penal de Serrinha, no nordeste da Bahia, sob Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), em unidade de segurança máxima.

Na época em que foi preso na comunidade de Santa Teresa, na capital fluminense, Tutuca foi apontado como líder da facção que atuava no bairro de Pernambués. De acordo com as investigações policiais, ele enviava drogas, armas e munições, além de determinar assassinatos de rivais, roubos e outros delitos.