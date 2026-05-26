EDUCAÇÃO

Prédio histórico no Centro de Salvador pode virar faculdade municipal; entenda

Projeto de indicação prevê o uso do prédio do Colégio Nossa Senhora das Mercês, localizado na Avenida Sete de Setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de maio de 2026 às 05:30

Colégio Nossa Senhora das Mercês, localizado na Avenida Sete de Setembro Crédito: Reprodução

Foi protocolado na Câmara de Vereadores de Salvador um projeto de indicação que solicita a análise técnica sobre a viabilidade da criação de uma faculdade municipal no Centro da capital baiana.

Registrada na Casa Legislativa na última quinta-feira (21), a proposta prevê o uso do prédio do Colégio Nossa Senhora das Mercês, localizado na Avenida Sete de Setembro.

A iniciativa é do vereador Sandro Bahiense (PP). No texto, o parlamentar solicita que a Secretaria Municipal da Educação (Smed) realize estudos técnicos, administrativos, estruturais, urbanísticos e financeiros para avaliar a viabilidade da criação de uma Instituição Municipal de Ensino Superior.

Colégio Nossa Senhora das Mercês 1 de 4

O local sugerido para a implantação da faculdade é o imóvel onde funcionava o tradicional Colégio Nossa Senhora das Mercês e onde, segundo o vereador, atualmente são desenvolvidas atividades da Escola Municipal Santa Ana das Mercês.

Sandro Bahiense também pede que seja incluída uma avaliação sobre a possível aquisição do imóvel pelo município, com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior público municipal, promover a qualificação profissional, fortalecer a inclusão educacional e contribuir para a revitalização da área central da cidade, além de incentivar o desenvolvimento econômico e social da população soteropolitana.

Na justificativa da proposição, o parlamentar argumenta que a criação de uma instituição de ensino superior na região poderia contribuir para a revitalização do Centro de Salvador, “promovendo a movimentação econômica, o comércio local, a ocupação qualificada dos espaços públicos e a valorização social, cultural e educacional da área”.

O projeto de indicação é uma forma de o Poder Legislativo sugerir ao Executivo a adoção de medidas de interesse público, desde que não se configure como proposta para a realização de obra ou serviço.