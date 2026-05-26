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Suspeito morre e quatro são presos em operação contra grupo que sequestrou político na Bahia

Ação mira organização criminosa ligada a extorsão mediante sequestro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 08:39

Operação acontece em Salvador e outras cidades Crédito: Divulgação

Um homem morreu e outras quatro pessoas foram presas durante a terceira fase da Operação Lex Última, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta terça-feira (26), contra um grupo investigado por extorsão mediante sequestro em Salvador. A ação acontece em cidades da Bahia e mira integrantes de uma organização criminosa suspeita de participar do sequestro de um ex-político da capital baiana.

Segundo as investigações, a vítima, um homem de 59 anos, foi alvo de uma ação planejada pelo grupo criminoso em janeiro deste ano. A polícia afirma que pelo menos quatro homens e uma mulher participaram diretamente do crime, atuando de maneira organizada e com divisão de funções.

Durante as diligências realizadas no município de Catu, um dos investigados morreu após confronto com agentes de segurança. O caso foi registrado como morte por intervenção legal de agente do Estado.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Entre os principais alvos da operação está um homem apontado como ex-integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), onde ocupava a carta “10 de Ouros”. Conforme a Polícia Civil, ele é investigado por envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, extorsões e sequestros, além de exercer influência criminosa na região de Pernambués, em Salvador.

Ao todo, a Justiça autorizou seis mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas em Salvador, Lauro de Freitas, Serrinha e Catu.

A Polícia Civil afirma que o grupo investigado possuía atuação articulada e utilizava planejamento estruturado para executar ações criminosas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem detalhes do cativeiro.

A operação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS).

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
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Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

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Tags:

Crime Operação Sequestro

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