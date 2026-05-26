Casal de idosos, um bebê e duas crianças: quem são os baianos mortos em acidente em Minas Gerais

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Wendel de Novais
Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:55
Um casal de idosos, um bebê de apenas 11 meses e três crianças estão entre os seis baianos mortos no acidente entre um ônibus e uma carreta registrado na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas Gerais. A tragédia aconteceu no domingo (24) e deixou, ao todo, nove mortos e nove feridos.
Segundo informações da TV Globo, as autoridades confirmaram que o ônibus saiu de São Bernardo do Campo com destino a Aracaju, enquanto a carreta seguia de Fortaleza para Piracicaba.
Baianos morreram em grave acidente registrado em Minas Gerais
Entre as vítimas estão o mestre de obras Leôncio de Jesus Dias, de 80 anos, e a dona de casa Marinalva de Jesus Dias, de 61. O casal nasceu na Bahia, mas vivia havia cerca de 45 anos em Campinas. Segundo familiares, os dois viajavam para Irajuba, no sudoeste baiano, onde mantinham uma casa.
Também morreram no acidente Juliana Catarine de Oliveira Lisboa, de 28 anos, os filhos Renan de Oliveira Lisboa, de 11 meses, e Enzo Gabriel Maltez de Oliveira Lisboa, de 5 anos, além do sobrinho João Victor de Souza Oliveira, de 9 anos. Todos eram naturais de Salvador.
Ainda não há informações detalhadas sobre o motivo da viagem da família nem sobre os horários dos sepultamentos. Até a última atualização, os corpos permaneciam no Instituto Médico Legal.