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Casal de idosos, um bebê e duas crianças: quem são os baianos mortos em acidente em Minas Gerais

Ônibus seguia de São Paulo para Aracaju quando bateu em carreta na BR-251

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:55

Baianos morreram em grave acidente registrado em Minas Gerais Crédito: Reprodução

Um casal de idosos, um bebê de apenas 11 meses e três crianças estão entre os seis baianos mortos no acidente entre um ônibus e uma carreta registrado na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas Gerais. A tragédia aconteceu no domingo (24) e deixou, ao todo, nove mortos e nove feridos.

Segundo informações da TV Globo, as autoridades confirmaram que o ônibus saiu de São Bernardo do Campo com destino a Aracaju, enquanto a carreta seguia de Fortaleza para Piracicaba.

Baianos morreram em grave acidente registrado em Minas Gerais

Juliana era mãe de Renan (no colo) e de Enzo (no centro) e tia de João Victor (à direita) por Reprodução
Leôncio de Jesus Dias e Marinalva de Jesus Dias por Reprodução
Leôncio de Jesus Dias e Marinalva de Jesus Dias por Reprodução
Acidente deixou veículos destruídos por Reprodução
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Juliana era mãe de Renan (no colo) e de Enzo (no centro) e tia de João Victor (à direita) por Reprodução

Entre as vítimas estão o mestre de obras Leôncio de Jesus Dias, de 80 anos, e a dona de casa Marinalva de Jesus Dias, de 61. O casal nasceu na Bahia, mas vivia havia cerca de 45 anos em Campinas. Segundo familiares, os dois viajavam para Irajuba, no sudoeste baiano, onde mantinham uma casa.

Também morreram no acidente Juliana Catarine de Oliveira Lisboa, de 28 anos, os filhos Renan de Oliveira Lisboa, de 11 meses, e Enzo Gabriel Maltez de Oliveira Lisboa, de 5 anos, além do sobrinho João Victor de Souza Oliveira, de 9 anos. Todos eram naturais de Salvador.

Ainda não há informações detalhadas sobre o motivo da viagem da família nem sobre os horários dos sepultamentos. Até a última atualização, os corpos permaneciam no Instituto Médico Legal.

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Tags:

Acidente Bebê Casal de Idosos Três Crianças

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