CRIME

Motorista que confessou matar jovem trans na Bahia deixa prisão após decisão da Justiça

Réu por feminicídio de Rhianna Alves, de 18 anos, ganhou liberdade provisória após audiência de instrução

Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 08:29

Sérgio Henrique Lima dos Santos foi indiciado pela morte da jovem Rhianna Alves Crédito: Reprodução

O motorista por aplicativo Sérgio Henrique Lima dos Santos, de 19 anos, acusado de matar a jovem trans Rhianna Alves, de 18 anos, no oeste baiano, ganhou liberdade provisória da Justiça da Bahia. O suspeito responde pelo crime de feminicídio e estava preso preventivamente desde o avanço das investigações.

Segundo informações divulgadas pela TV Oeste, a decisão foi tomada durante audiência de instrução realizada no último dia 8 de maio. Na avaliação da magistrada responsável pelo caso, o réu colaborou com a Justiça desde o início das investigações e não haveria mais necessidade de manutenção da prisão preventiva.

A juíza também considerou que todas as testemunhas do processo já haviam sido ouvidas, além do fato de o acusado ser réu primário e possuir residência fixa em Barreiras, cidade onde ocorreu o crime.

Veja quem é a jovem morta com 'mata-leão' por motorista de app 1 de 9

O crime

Rhianna foi assassinada durante uma viagem para Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, em julho do ano passado. Conforme a investigação, a jovem, que morava em Barreiras, foi morta dentro do veículo conduzido pelo motorista de aplicativo após uma discussão entre os dois.

Em depoimento à polícia, Sérgio afirmou que havia contratado a vítima para um programa e que, depois do encontro, levava Rhianna de volta para casa quando começou o desentendimento. Segundo a versão apresentada por ele, a jovem teria ameaçado expor o encontro, momento em que ele aplicou uma cotovelada e um golpe conhecido como “mata-leão”.

A liberação do acusado provocou repercussão nas redes sociais e críticas de movimentos ligados à causa LGBTQIA+. Na época da prisão, a deputada federal Erika Hilton afirmou que denunciaria o delegado responsável pela condução inicial do caso após o suspeito ter sido liberado mesmo depois de confessar o crime.

“Estou denunciando, ao Ministério Público Estadual, o assassino e o delegado. [...] É inconcebível que um delegado não faça a prisão em flagrante de um assassino que levou um corpo até uma delegacia porque ele foi 'bonzinho', confessou o crime e jurou de dedinho que vai se comportar”, escreveu a parlamentar nas redes sociais.

Familiares da vítima também chegaram a se manifestar publicamente após o assassinato. Em uma publicação feita na época, Drycka Santana, irmã de Rhianna, lamentou a morte da jovem.

“Tinha um lindo futuro pela frente, mas não escutou nossos conselhos. Eu sempre repetia a mesma frase: ‘Sai fora dessas amizades, elas vão te derrubar’, e realmente derrubou”, escreveu. O processo segue em tramitação na Justiça baiana.