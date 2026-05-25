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Suspeito de alvejar carro de PM da reserva na Bahia é preso em Pernambuco

Homem foi trazido para responder pelo crime na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de maio de 2026 às 19:10

Carro ficou com as marcas dos tiros
Carro do PM ficou com as marcas dos tiros após o ataque, em outubro de 2025 Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem foi preso nesta segunda-feira (25), na cidade de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. Ele é suspeito de integrar o grupo que tentou matar um policial militar da reserva em Curaçá, no Vale do São Francisco, na Bahia.

A Justiça baiana já havia expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, de 26 anos. Ele tentou fugir ao avistar a polícia, mas foi contido pelos agentes.

A Polícia Civil de Pernambuco identificou o paradeiro do homem após troca de informações estratégicas com autoridades policiais baianas.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
1 de 10
Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais encontraram com o investigado uma pistola com munições intactas, um carregador compatível e um aparelho celular. O material apreendido também resultou na lavratura de auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Os objetos foram apresentados na unidade policial juntamente com o suspeito, para adoção das medidas legais cabíveis.

O crime pelo qual o homem é investigado ocorreu em 29 de outubro de 2025, na Rua José Amâncio Filho, na zona rural de Curaçá.

Leia mais

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PM é alvo de ataque a tiros no interior da Bahia

Segundo informações da Polícia Militar, o PM conduzia um carro quando homens armados abriram fogo contra o veículo. O agente não foi atingido pelos disparos.

Após o cumprimento da ordem judicial, o suspeito foi transferido para o sistema prisional baiano, onde permanece à disposição da Justiça.

Tags:

Crime Violência Pm Curaça

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