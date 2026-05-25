Suspeito de alvejar carro de PM da reserva na Bahia é preso em Pernambuco

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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de maio de 2026 às 19:10
Um homem foi preso nesta segunda-feira (25), na cidade de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. Ele é suspeito de integrar o grupo que tentou matar um policial militar da reserva em Curaçá, no Vale do São Francisco, na Bahia.
A Justiça baiana já havia expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, de 26 anos. Ele tentou fugir ao avistar a polícia, mas foi contido pelos agentes.
A Polícia Civil de Pernambuco identificou o paradeiro do homem após troca de informações estratégicas com autoridades policiais baianas.
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Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais encontraram com o investigado uma pistola com munições intactas, um carregador compatível e um aparelho celular. O material apreendido também resultou na lavratura de auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Os objetos foram apresentados na unidade policial juntamente com o suspeito, para adoção das medidas legais cabíveis.
O crime pelo qual o homem é investigado ocorreu em 29 de outubro de 2025, na Rua José Amâncio Filho, na zona rural de Curaçá.
Segundo informações da Polícia Militar, o PM conduzia um carro quando homens armados abriram fogo contra o veículo. O agente não foi atingido pelos disparos.
Após o cumprimento da ordem judicial, o suspeito foi transferido para o sistema prisional baiano, onde permanece à disposição da Justiça.