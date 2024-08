INTERCÂMBIO DO CRIME

Suspeito de tráfico de drogas em Pernambués é preso no Rio de Janeiro

Dez de Ouros do Baralho do Crime, Demilson Sales das Neves, o "Tutuca", foi preso em uma comunidade do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele lidera uma facção no bairro de Pernambués, em Salvador.