SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Vereador suspeito de tentar matar esposa com golpes de faca deve retomar cargo em Câmara na Bahia

Edivan de Jesus Santos (UB) chegou a ficar mais de um mês preso

Morão apresentou um ofício ao legislativo para informar o retorno no prazo. Ele estava afastado desde 24 de fevereiro, quando foi decretada sua prisão preventiva. Sérgio Gordo do Mutum (UB) assumiu o posto após votação unânime pelo afastamento.

O vereador ficou preso de 12 de março a 29 de abril. Ele foi solto após audiência de instrução e julgamento realizada no Fórum Desembargador Wilde de Lima, em Santo Antônio de Jesus. A decisão judicial foi tomada em sessão realizada por videoconferência com depoimentos do réu e da esposa, vítima do ataque. Morão responde ao processo em liberdade.

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia 22 de fevereiro, no bairro Salgadeira, em Santo Antônio de Jesus. A companheira do vereador, uma mulher de 41 anos, relatou à polícia que foi agredida com golpes de faca e um pedaço de madeira durante uma discussão na casa do casal. A motivação do crime teria sido ciúmes.