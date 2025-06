RIO GRANDE DO SUL

Polícia diz já ter suspeitos pela morte de vereadora petista

Elisane Rodrigues dos Santos (PT), de 49 anos, estava em seu primeiro mandato

Tharsila Prates

Publicado em 18 de junho de 2025 às 19:50

vereadora Elisane Rodrigues dos Santos Crédito: Reprodução

O delegado responsável pela investigação da morte da vereadora do Rio Grande do Sul Elisane Rodrigues dos Santos (PT), de 49 anos, disse já ter suspeitos do crime, ocorrido na noite de segunda-feira (16). O corpo da vítima foi encontrado na manhã seguinte, com diversos golpes de faca, em uma estrada de terra da cidade de Formigueiro, na região central do estado.>

À Folha de S.Paulo Antonio Firmino de Freitas Neto disse não descartar nenhuma linha de investigação e que a motivação do crime ainda está sendo apurada.>

A vítima foi encontrada próximo ao seu carro, com ferimentos na região do tronco e um corte profundo no pescoço, segundo a Polícia Civil. O órgão trabalha com a hipótese de que Elisane foi atraída ao local por pessoas conhecidas. Os pertences da parlamentar estavam no automóvel. Havia ainda vestígios de sangue no banco e no para-brisa do carro.>

Técnica de enfermagem e auxiliar de análises clínicas, ela era reconhecida em Formigueiro pela atuação na saúde pública, na defesa dos direitos sociais e da comunidade quilombola.>

Em março deste ano, foi uma das homenageadas com o prêmio Mulheres de Luta 2025, concedido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.>

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia decidiu encaminhar um ofício à Secretaria da Segurança Pública sobre a morte da parlamentar. "Queremos que façam uma profunda averiguação desse caso", afirmou o presidente do grupo, Adão Pretto Filho (PT) à Folha.>