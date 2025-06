RIO GRANDE DO SUL

Defesa Civil emite alerta severo para cheia do Rio Taquari

As fortes chuvas que atingem o estado sulista já deixaram duas pessoas mortas e uma desaparecida

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta na tarde desta quarta-feira (18) de risco muito alto de inundação nas cidades de Lajeado e Estrela, em razão da elevação do Rio Taquari, que atingiu a cota de inundação. O alerta tem validade até as 10h de quinta-feira (19).>