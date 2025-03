VIOLÊNCIA

Vereador é preso após tentar matar companheira a golpes de faca na Bahia

Crime aconteceu há 19 dias

Carol Neves

Publicado em 13 de março de 2025 às 14:24

Edivan de Jesus Santos Crédito: Reprodução

O vereador Edivan de Jesus Santos, conhecido como Morão, foi preso na tarde desta quarta-feira (12) em Boipeba, distrito de Cairu, na Bahia. Ele estava foragido há 19 dias, acusado de tentativa de feminicídio em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. >

Morão foi localizado em uma residência e recebeu voz de prisão no local. Após a captura, ele foi levado para Santo Antônio de Jesus, onde passará por exame de corpo de delito e audiência de custódia. >

O crime ocorreu no dia 22 de fevereiro, no bairro Salgadeira. A companheira do vereador, uma mulher de 41 anos, relatou à polícia que foi agredida com golpes de faca e um pedaço de madeira durante uma discussão na casa do casal. A motivação do crime teria sido ciúmes. >

A vítima foi atendida em uma unidade de saúde e solicitou uma medida protetiva. Uma equipe policial foi designada para acompanhá-la na retirada de seus pertences da residência que dividia com Morão. >

Afastamento >

A Justiça decretou a prisão preventiva do vereador no dia 24 de fevereiro. No mesmo dia, sua assessoria enviou um pedido de licença à Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, que foi aprovado por unanimidade. O afastamento de Morão é válido por 120 dias. Leia nota:>

A Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus repudia toda e qualquer forma de violência, especialmente contra a mulher, reafirmando seu compromisso com a dignidade, o respeito e os direitos humanos.>

Sobre o fato envolvendo um dos vereadores desta Casa, informamos que estamos acompanhando os desdobramentos com atenção e responsabilidade. Embora a situação não esteja diretamente relacionada ao exercício do mandato, a Presidência segue atenta ao andamento do caso.>