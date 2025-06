MATO GROSSO

Câmara cassa mandato do vereador preso por acusações de estupro de vulnerável

Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa (PL) está inelegível por oito anos, contados partir das próximas eleições municipais

A Câmara Municipal de Canarana, no leste do Mato Grosso, oficializou a cassação do mandato do vereador e médico Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa (PL), preso em flagrante por acusações de estupro de vulnerável e armazenamento de imagens de exploração sexual infantil, nesta segunda-feira (2). Bitencourt, portanto, está inelegível por oito anos, contados partir das próximas eleições municipais. >