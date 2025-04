SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Vereador suspeito de tentar matar esposa com golpes de faca é solto

Edivan de Jesus Santos (UB) estava preso desde 12 de março

Yan Inácio

Publicado em 30 de abril de 2025 às 14:53

Político é conhecido como Morão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O vereador Edivan de Jesus Santos (UB), conhecido como Morão, foi solto nesta terça-feira (29). Ele estava preso desde 12 de março após ter a prisão preventiva decretada em fevereiro por tentativa de feminicídio contra a esposa. >

Morão saiu da cadeia após audiência de instrução e julgamento realizada no Fórum Desembargador Wilde de Lima, em Santo Antônio de Jesus. A decisão judicial foi tomada em sessão realizada por videoconferência com depoimentos do réu e da esposa, vítima do ataque.>

A defesa do vereador alegou que não haviam fundamentos legais para a continuidade da prisão e reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva. O juiz responsável acatou os argumentos e concedeu o alvará de soltura. Agora Morão responderá ao processo em liberdade.>

Em nota, o advogado do político, José Antônio de Aquino Neto afirmou que a defesa acredita na justiça e que juízos de valor não devem ser feitos antes do julgamento. “Reafirmamos nosso compromisso em garantir que a verdade prevaleça, confiando na Justiça. No entendimento da defesa, todo julgamento precipitado é arbitrário”>

Vereador segue afastado

Edivan de Jesus continua afastado da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, de onde foi afastado no dia 24 de fevereiro, após ter a prisão preventiva decretada. Na ocasião, sua assessoria enviou um pedido de licença à Câmara, que foi aprovado por unanimidade. O afastamento tem validade de 120 dias.>

Em nota, a Casa afirmou que repudia toda e qualquer forma de violência, especialmente contra a mulher, reafirmando seu compromisso com a dignidade, o respeito e os direitos humanos.>

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia 22 de fevereiro, no bairro Salgadeira, em Santo Antônio de Jesus. A companheira do vereador, uma mulher de 41 anos, relatou à polícia que foi agredida com golpes de faca e um pedaço de madeira durante uma discussão na casa do casal. A motivação do crime teria sido ciúmes.>

Edivan de Jesus Santos, conhecido como Morão, foi preso no dia 12 de março em Boipeba, distrito de Cairu, na Bahia. Ele estava foragido desde fevereiro, acusado de tentativa de feminicídio em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.>