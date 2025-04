POLÍTICA

ACM Neto celebra federação entre União Brasil e PP: 'Maior força política do Brasil'

O lançamento da nova composição ocorreu em Brasília e marca um reposicionamento estratégico das duas siglas

Pombo Correio

Publicado em 29 de abril de 2025 às 16:36

Evento aocnteceu Crédito: Júnior Guimarães/Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, comemorou nesta terça-feira (29) a oficialização da federação entre seu partido e o Progressistas (PP), batizada de União Progressista. O lançamento da nova composição ocorreu em Brasília e marca um reposicionamento estratégico das duas siglas de olho nas eleições de 2026. >

Com a união, a federação reúne 109 deputados federais, 14 senadores, seis governadores, mais de 1,3 mil prefeitos e mais de 12 mil vereadores, se consolidando, segundo ACM Neto, como a “maior força política do Brasil”. De acordo com ACM Neto, a expectativa da federação é ter o maior bloco político do Brasil, não apenas no Congresso, mas, também, nos Estados e municípios.>

Neto destacou a importância do momento para o cenário político nacional e, especialmente, para a Bahia. “Hoje, em Brasília, demos um passo histórico: a oficialização da federação entre o União Brasil e o Partido Progressistas. Com 109 deputados federais, 14 senadores, seis governadores e mais de 1.300 prefeitos em todo o País, formamos a União Progressista, a maior força política do Brasil. Essa aliança reforça o nosso compromisso e nos coloca na linha de frente da construção de novos caminhos para o Brasil e para a nossa Bahia”.>

O ex-prefeito de Salvador também afirmou que a federação nasce “muito mais com o olhar para o futuro, a partir de 2026” e que os ajustes serão feitos depois que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmar o acordo, o que deve ocorrer no seguindo semestre deste ano. “A gente acredita que até o final de julho o TSE vai registrar e, portanto, confirmar a federação”, disse Neto. “Vamos chegar com muita força e vigor em 2026”, acrescentou.>

De acordo com ACM Neto, a federação entre União Brasil e PP também terá um papel fundamental no redesenho do quadro político brasileiro. “Há quatro anos enxergamos o caminho, reivindicado pela sociedade brasileira, de diminuição do número de partidos. É inevitável esta redução do número de partidos, é muito saudável, é importante para a democracia porque ninguém consegue governar com mais de3 30 partidos funcionando, como acontece hoje”.>