ELEIÇÕES

Bruno Reis destaca potencial de federação entre União e PP para 2026: 'Seremos protagonistas'

União Progressista é a maior bancada da Câmara

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de abril de 2025 às 21:27

Bruno Reis Crédito: Divulgação

Presente na oficialização da federação entre os partidos União Brasil e o Progressista (PP), durante ato que ocorreu no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta terça-feira (29), o prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou que a 'União Progressista', nome dado à federação, se torna a maior força partidária do Brasil e será protagonista nas próximas eleições.>

"A nossa federação será protagonista nas eleições do próximo ano, tanto no Brasil quanto na Bahia. Aqui no Estado, vamos apresentar um projeto alternativo aos governos petistas, que já se aproximam de 20 anos no poder. Nosso objetivo é construir um novo caminho, com mais desenvolvimento, mais oportunidades e melhores condições de vida para o povo baiano", ressaltou o prefeito.>

A União Progressista terá 109 deputados federais, se tornando a maior bancada da Câmara, além de 14 senadores, seis governadores e mais de 1,3 mil prefeitos em todo o país. Na Bahia, serão nove deputados federais. >

"União Brasil e PP sempre caminharam juntos na defesa de princípios como a responsabilidade fiscal, a geração de empregos, o fortalecimento da educação e da saúde, a valorização das cidades e a promoção do desenvolvimento econômico e social. Agora, mais alinhados do que nunca, teremos ainda mais força para seguir defendendo esses valores, tanto no Congresso quanto nos estados e municípios", garantiu.

>

O ato de oficialização contou com a presença de lideranças do União Brasil e do PP de todo o país, entre deputados federais e estaduais, senadores e governadores. Os presidentes do PP, o senador Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antonio Rueda, dividirão o comando da federação neste primeiro ano.>

Presente na ocasião, o deputado federal Paulo Azi celebrou a federação entre os partidos e reforçou o potencial de propor melhorias ao estado e país, afirmado pelo prefeito de Salvador. "Nossa federação não será apenas quantitativa, mas propositiva. Vamos apresentar um projeto sólido, responsável e comprometido com o desenvolvimento do nosso país. A União Progressista se torna a grande potência partidária do Brasil", afirmou o presidente do União Brasil na Bahia. >

"Isso fortalece ainda mais nossa presença e capacidade de articulação em prol do desenvolvimento do estado. A União Progressista nasce com o propósito de contribuir ativamente para o futuro do Brasil e, em especial, da Bahia", acrescentou.>