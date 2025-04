PRESIDÊNCIA

'Nossa preferência é o nome de Caiado', diz Bruno Reis sobre candidato da oposição para 2026

Prefeito de Salvador e governador de Goiás se reúnem com autoridades e empresários nesta quinta-feira (3)

Millena Marques

Publicado em 3 de abril de 2025 às 12:48

Bruno Reis e Ronaldo Caiado Crédito: Millena Marques/CORREIO

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), desembarcou em Salvador para lançar a pré-candidatura à presidência da República, que ocorrerá nesta sexta-feira (4). Antes disso, o político cumpre uma agenda repleta de atividades. Em evento com empresários e autoridades nesta quinta-feira (3), na Casa do Comércio, o prefeito Brunos Reis (União Brasil), falou sobre a participação da Bahia na campanha do goiano. >

"Com as bençãos do Senhor do Bonfim e de Santa Dulce dos Pobres, Caiado dará a largada amanhã. Vai debater o Brasil, vai visitar diversos outros estados e regiões, vai conversar com outros pré-candidatos", iniciou o prefeito. >

A menos de dois anos para eleições de 2026, a direita se movimenta para emplacar um nome forte para oposição. Caiado surge como um deles. Na disputa, no entanto, ainda aparecem os nomes do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), do empresário Pablo Marçal (PRTB) e, por fim, da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL).>

"Temos outros nomes, mas nós vamos trabalhar muito para unir toda a oposição em torno de um nome. Não tenha dúvidas de que a nossa prefencia é o nome de Caiado, que é o nome do União Brasil", disse Bruno Reis.>