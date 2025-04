BENÇÃOS

Em Salvador, Ronaldo Caiado visita Igreja do Bonfim e Santuário de Santa Dulce

Governador de Goiás está na capital baiana para lançamento da pré-candidatura à presidência da República

Publicado em 2 de abril de 2025 às 20:05

Ao lado da esposa, Gracinha, Ronaldo Caiado visitou a Igreja do Bonfim Crédito: Divulgação/União Brasil

Em visita a Salvador, para o lançamento da sua pré-campanha à presidência da República, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) foi até a Basílica Santuário Senhor do Bonfim, na manhã desta quarta-feira (2). >

“Viemos pedir bênçãos. Que o Senhor nos guie e oriente nossos passos, podendo contribuir com nosso esforço e na construção do nosso país”, declarou Caiado.>

Acompanhado da coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, que é baiana, ele afirmou ser uma tradição familiar visitar a basílica sempre que estão em Salvador. “Quando nossas filhas nasceram, foi aqui que as trouxemos. E quando estamos na cidade, é o primeiro lugar que visitamos, para pedir bênçãos ao Senhor do Bonfim”, revelou. >

O casal foi recepcionado pelo padre Edson Menezes, reitor da basílica, que chamou o local de “berço da fé católica”. “É a igreja mais visitada de Salvador, e o povo tem uma devoção muito especial. Acolhemos a todos com muita alegria”, disse o sacerdote. >

Em seguida, foi a vez de visitar o memorial Santa Dulce dos Pobres, na Avenida Dendezeiros. Lá, Caiado e Gracinha foram recebidos pelo reitor do santuário, Frei Ícaro Rocha, pelo assessor corporativo das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Sérgio Lopes, e outros integrantes da entidade.>

“Pedimos à Irmã Dulce que conduza nosso caminho com sabedoria e, acima de qualquer coisa, humildade”, declarou a primeira-dama de Goiás após o momento de devoção. Já Caiado falou sobre a vida da religiosa canonizada, bem como as ações realizadas pela entidade filantrópica que leva o nome de Irmã Dulce. “Aumenta o nosso compromisso com o social e com a garantia da dignidade das pessoas”, avaliou. >

No santuário de Santa Dulce, o casal conheceu um pouco mais da história da religiosa baiana Crédito: Divulgação/União Brasil

Outros compromissos>

Ao todo, Ronaldo Caiado cumpre quatro dias de agenda em Salvador. Ainda nesta quarta, ele teve um encontro com membros do Sistema Faeb/Senar no final da tarde. Na quinta-feira (3), o governador estará na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA) e na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). >