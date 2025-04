POLÍTICA

Em Salvador, Caiado repercute pesquisa e critica: 'Governo Lula derreteu'

Governador de Goiás citou alta de alimentos e da inflação, entre outros



Millena Marques

Carol Neves

Publicado em 3 de abril de 2025 às 12:38

Ronaldo Caiado Crédito: Millena Marques

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), criticou os índices do governo Lula (PT), afirmando que nenhuma das atuações do governo federal tem dado resultado. Caiado continua cumprindo agenda em Salvador nesta quinta-feira (3), véspera do lançamento da sua pré-candidatura à presidência. >

"O governo Lula derreteu. O único ativo que o PT tinha era o Lula, botou ele para falar e a reprovação dele está em 56%", disse, comentando os resultados recentes de uma pesquisa da Quaest. "Ontem estava dando entrevista e falei que tem o tal do “empréstimo do Lula”, até a Gleisi fala: 'Vá lá e pegue o empréstimo do Lula'. Não é possível! O cidadão vai tirar dinheiro que é dele, do FGTS, e vai pagar 50% de juros. Depois da entrevista, o cinegrafista falou para mim: 'Não, o senhor está enganado. Eu fui lá fazer um pedido e ver o que custaria para mim R$ 50 mil, e eu teria que pagar R$ 109 mil'. Então, é mais de 100%!", acrescentou, em referência ao programa de empréstimo consignado para CLTs do governo federal. >

Ele falou da inflação e do preço de alimentos. "É um governo que, a cada dia que passa, a comida na mesa está mais cara, a inflação cada vez maior, a taxa de juros está em 14,25%. O Brasil está realmente em um momento em que você não tem nenhuma área de atuação do governo com resultado", disse. "Se você pega o governo federal e compara, modéstia à parte, com meu estado, eu peguei ele nessa situação... Hoje, ele é o primeiro na educação, na segurança, no combate à pobreza, na transparência e na liquidez. Boa gestão e seriedade com o dinheiro público, é assim que se governa", finalizou. >