ELEIÇÕES 2026

União Brasil lança a pré-candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência da República em Salvador

Evento contará com entrega de título de cidadão baiano ao governador de Goiás

O União Brasil vai oficializar o lançamento da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à Presidência da República em Salvador. O evento acontecerá no dia 4 de abril, a partir das 9h no Centro de Convenções de Salvador, localizado na Avenida Octávio Mangabeira, Boca do Rio. >