COMIDA

Rede de fast food lança promoção no Dia do Hambúrguer com lanches a R$ 0,99

Rede antecipa lançamento de versões com picanha e costela de clássicos como Big Bob e Double Cheese em ação exclusiva no aplicativo

Carol Neves

Publicado em 28 de maio de 2026 às 08:47

Bob’s Crédito: Reprodução

O Bob’s vai aproveitar o Dia do Hambúrguer para antecipar aos clientes uma novidade do cardápio. Entre os dias 28 e 31 de maio, a rede realiza uma ação especial no aplicativo para usuários cadastrados no programa Bob’s Fã, permitindo que o público prove antes do lançamento oficial os novos sanduíches da campanha “Clássicos na versão Picanha & Costela”.

A iniciativa marca a prévia das novas versões do Big Bob, Double Cheese e Cheddar Australiano, que chegam oficialmente às lojas em 10 de junho. As receitas trazem dois hambúrgueres de 100 gramas cada, preparados com um blend feito com picanha e costela bovina, somando 200 gramas de carne.

Durante o período promocional, os consumidores cadastrados no programa de fidelidade poderão acessar o aplicativo do Bob’s para resgatar benefícios exclusivos e participar de uma roleta promocional. Entre os prêmios distribuídos estão cupons para experimentar os novos sanduíches por R$ 0,99 e descontos de 10% nos trios participantes da campanha.

Novas versões de sanduíches do Bob's 1 de 3

“A proposta da campanha foi revisitar alguns dos sanduíches mais icônicos do Bob’s e transformá-los em uma experiência ainda mais marcante, valorizando cortes especiais de verdade e reforçando a conexão emocional que os consumidores já possuem com os nossos clássicos”, afirmou Felipe Diniz, gerente de Marketing do Bob’s.

Segundo a rede, a campanha busca unir experimentação, entretenimento e interação digital para apresentar as novas receitas ao público, destacando atributos como sabor, suculência e indulgência.

Novidades

Entre os lançamentos estão o Big Bob com Picanha & Costela, preparado com dois hambúrgueres do blend especial, queijo sabor prato, alface, cebola e molho Big Bob Original no pão com gergelim.

Já o Double Cheese com Picanha & Costela traz quatro fatias de queijo sabor prato acompanhadas dos dois hambúrgueres de 100 gramas.

Outra novidade é o Cheddar Australiano com Picanha & Costela, que combina o blend bovino com molho sabor cheddar, cebola caramelizada no shoyu e pão australiano levemente adocicado.

A comunicação da campanha aposta na valorização da suculência e da qualidade dos cortes utilizados nos sanduíches, reforçando a proposta de transformar receitas tradicionais da marca em versões mais intensas.