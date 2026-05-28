CRIME

Preso por homicídio foge de fórum após pedir para ir ao banheiro durante audiência

Suspeito considerado um dos mais perigosos da região escapou enquanto aguardava audiência de custódia

Carol Neves

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:53

Policial tentou recapturar fugitivo, mas não alcançou Crédito: Reprodução

O suspeito Carlos Daniel Gonçalves fugiu do Fórum de Mâncio Lima, no interior do Acre, após pedir para usar o banheiro durante uma audiência de custódia realizada na manhã de terça-feira (26). Ele estava preso pela morte de Carlos César de Souza da Silva, de 24 anos, assassinato ocorrido no réveillon do ano passado. A informação é do portal G1.

Segundo o delegado José Obetânio dos Santos, a Polícia Civil conduziu o suspeito até o fórum e, a partir daquele momento, a custódia passou a ser responsabilidade da equipe de segurança do Judiciário. O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) informou que irá analisar o caso.

“A equipe policial, logo que deixou o homem, já saiu para cumprir outro mandato de prisão. Foi nesse espaço de tempo que ocorreu a fuga”, afirmou o delegado. Até o momento, Carlos Daniel não foi alcançado e preso novamente.

Fuga

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito corre por uma rua da cidade enquanto é perseguido por um policial. Em seguida, outro agente aparece pegando carona em um carro para tentar continuar a perseguição, mas o homem conseguiu escapar.

De acordo com José Obetânio, Carlos Daniel possui extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas e homicídios, além de ser apontado como um dos criminosos mais perigosos da região. Preso pelo homicídio, ele foi solto em fevereiro com uso de tornozeleira eletrônica, mas voltou para cadeia por conta de tráfico de drogas. Logo depois, foi solicitada nova prisão pelo homicídio.

O assassinato investigado aconteceu em 31 de dezembro do ano passado. Na ocasião, Carlos César de Souza da Silva dormia em casa com familiares quando três homens encapuzados invadiram o imóvel fingindo ser policiais.