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Veterinária comete engano e aplica injeção em tutora e não em cachorra

Mulher entrou na Justiça contra a clínica veterinária do interior de São Paulo e pede indenização de R$ 52 mil por danos morais e materiais

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 28 de maio de 2026 às 12:16

Tutora recebeu remédio que era para animal
Tutora recebeu remédio que era para animal Crédito: Reprodução

Uma mulher entrou na Justiça após ter recebido, por engano, injeção que deveria ter sido aplicada na cachorra dela. O caso aconteceu em clínica veterinária de Vinhedo, interior de São Paulo, em janeiro de 2024. No processo, a tutora afirma ter ido à clínica após quadro de dor em uma das patas dianteiras do animal de estimação.

Após exame clínico, a veterinária não identificou fratura ou lesão aparente e indicou a aplicação de corticoide e antibiótico, diante da possibilidade de o animal ter sido picado por um inseto.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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