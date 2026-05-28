Veterinária comete engano e aplica injeção em tutora e não em cachorra

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Metrópoles
Publicado em 28 de maio de 2026 às 12:16
Uma mulher entrou na Justiça após ter recebido, por engano, injeção que deveria ter sido aplicada na cachorra dela. O caso aconteceu em clínica veterinária de Vinhedo, interior de São Paulo, em janeiro de 2024. No processo, a tutora afirma ter ido à clínica após quadro de dor em uma das patas dianteiras do animal de estimação.
Após exame clínico, a veterinária não identificou fratura ou lesão aparente e indicou a aplicação de corticoide e antibiótico, diante da possibilidade de o animal ter sido picado por um inseto.