PROCESSO

Veterinária comete engano e aplica injeção em tutora e não em cachorra

Mulher entrou na Justiça contra a clínica veterinária do interior de São Paulo e pede indenização de R$ 52 mil por danos morais e materiais

Metrópoles

Publicado em 28 de maio de 2026 às 12:16

Tutora recebeu remédio que era para animal Crédito: Reprodução

Uma mulher entrou na Justiça após ter recebido, por engano, injeção que deveria ter sido aplicada na cachorra dela. O caso aconteceu em clínica veterinária de Vinhedo, interior de São Paulo, em janeiro de 2024. No processo, a tutora afirma ter ido à clínica após quadro de dor em uma das patas dianteiras do animal de estimação.