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Irmã de piloto morto em queda de avião mandou mensagem ao ver vídeo na TV: ‘Foi você não, né?’

Piloto de 34 anos morreu após avião atingir prédio em Belo Horizonte

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:55

Wellington de Oliveira Pereira morreu após a colisão da aeronave
Wellington de Oliveira Pereira morreu após a colisão da aeronave Crédito: Reprodução

A irmã do piloto Wellington de Oliveira Pereira descobriu pela televisão a queda do avião em que ele estava e chegou a enviar uma mensagem ao irmão sem imaginar que ele era a vítima do acidente. Ao ver as imagens exibidas na TV, Keli Pereira tentou confirmar se ele não estava envolvido. As informações são do g1.

Sem retorno, ela ligou diversas vezes, mas não conseguiu contato. Pouco depois, veio a confirmação: Wellington era o responsável por pilotar o avião monomotor que caiu e atingiu um prédio residencial em Belo Horizonte. Além do piloto, outras duas pessoas morreram, e duas ficaram feridas. Abalada, a irmã relembrou o momento em que viu a notícia.

Vítimas do acidente com que avião bateu em prédio e caiu

Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos por Reprodução
Fernando Moreira Souto, de 36 anos por Reprodução
Fernando Moreira Souto, de 36 anos por Reprodução
Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos por Reprodução
Wellington de Oliveira Pereira morreu após a colisão da aeronave por Reprodução
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Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos por Reprodução

 "A gente sempre vê isso, mas nunca imagina... e eu não sabia que aquele dia ele tava voando.[...] Quando eu vi, eu mandei uma mensagem brincando: 'não é você não, né?' Aí ele não respondeu", contou. Wellington tinha 34 anos, nasceu em Colorado, no Paraná, e passou parte da infância e adolescência em Munhoz de Mello.

Ele iniciou a formação na aviação no Aeroclube de Maringá, onde estudou entre 2022 e 2023, e estava em fase final de preparação para atuar como piloto de voos comerciais. A irmã destacou que pilotar era um sonho antigo do piloto.

"Cumpriu a missão dele aqui na terra, fazendo o que ele mais gostava de fazer, que era pilotar. Desde criança, esse era o sonho dele. Ele é nosso orgulho, era só alegria, não tinha tempo ruim. Agora é só saudade. [...] Ele sempre falou que se morresse voando, ia morrer feliz", disse.

Atualmente, Wellington morava em Vitória da Conquista, onde vivia com a esposa e um filho pequeno. Além da aviação, também era músico e tocava flauta na Congregação Cristã no Brasil.

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