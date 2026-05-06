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Amazon vai acabar com venda de livros no Brasil? Entenda o boato que viralizou

Desinformação mistura atualização técnica com encerramento de serviços e gera confusão nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:48

Comprou algum? Confira os 10 livros mais vendidos na Amazon em 2025
Amazon Crédito: Freepik

Uma informação distorcida sobre dispositivos antigos do Kindle acabou dando origem a um boato de grandes proporções nas redes sociais. A origem da confusão está em um aviso real da Amazon, que trata do fim do suporte para seus leitores lançados em 2012 ou antes. No entanto, conteúdos sensacionalistas ampliaram o alcance da notícia ao apresentar interpretações equivocadas, informando que a multinacional deixaria de vender livros físicos no país.

De acordo com o comunicado oficial, a partir de 20 de maio, os modelos mais antigos de Kindle deixarão de executar funções básicas diretamente no dispositivo, como comprar, baixar ou emprestar livros pela plataforma. A mudança, porém, não afeta outros serviços da empresa.

Os 10 ebooks mais vendidos na Amazon em 2025

1º) A Empregada, de Freida McFadden (Arqueiro). Uma mulher com um passado complicado que consegue um emprego como empregada doméstica para um casal rico e aparentemente perfeito. por Divulgação
2º) Nunca Minta, livro de Freida McFadden (Record). Quando Tricia e Ethan foram visitar a casa dos seus sonhos, eles não esperavam que os mistérios envolvendo o desaparecimento da antiga proprietária se tornariam seu maior pesadelo.  por Divulgação
3º) Incipt, de Leonor Carvalho (Independente). Em apenas uma noite, o amor de Emília Gray mudou. Dante Faulkner a traiu. Ele a matou cruelmente, deixando seu coração em pedaços e a sua vida em ruínas. por Reprodução
4º) Verity, de Colleen Hoover (2020). Thriller psicológico sobre a escritora Lowen Ashleigh, contratada para ser ghostwriter da famosa autora Verity Crawford, que sofreu um acidente. por Divulgação
5º) Rostos vazios, de Leonor Carvalho (Independente): Cole procurava por uma salvação antes de ser sugado pelo vazio que eles o deixaram. E Kayleen Cullbert pareceu ser o alvo perfeito. por Reprodução
6º) A cabeça do santo, de Socorro Acioli (Companhia das Letras). Um jovem que descobre possuir o fantástico dom de ouvir as preces das mulheres para santo Antônio. por Divulgação
7º) Judas, de Larissa Abreu (Independente). Ele é um padre; Ela é uma freira recém-formada. Ele é um sádico. Ela uma masoquista. E o pecado lhes dá as boas-vindas. por Reprodução
8º) Desenfreados - parte II, de Kelly M. (Fruto Proibido). Amá-la não é o suficiente; ele incendiará o mundo, se preciso, eliminando qualquer um que se atreva a ameaçá-la. por Reprodução
9º) A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig (Bertrand Brasil). Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido. por Divulgação
10º) Tudo é Rio, de Carla Madeira (Record). Narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade por Divulgação
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1º) A Empregada, de Freida McFadden (Arqueiro). Uma mulher com um passado complicado que consegue um emprego como empregada doméstica para um casal rico e aparentemente perfeito. por Divulgação

O problema surgiu quando portais conhecidos por títulos chamativos passaram a utilizar a mesma data para sugerir o encerramento de operações no país. Entre as manchetes que deram origem à desinformação estavam frases como “Amazon encerra serviço de vendas de livros físicos no Brasil”.

Apesar de não ser verdadeira, a informação ganhou força e gerou preocupação entre usuários. Nas redes sociais, houve quem acreditasse no fim das atividades. “Amazon vai encerrar a venda direta de livros no Brasil e vai acabar com minha vida”, escreveu um usuário do X (antigo Twitter). O post viralizou.

Segundo reportagem de O Povo, a Amazon Brasil negou oficialmente que exista qualquer plano de deixar de vender livros no país.

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