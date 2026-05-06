MERCADO EDITORIAL

Amazon vai acabar com venda de livros no Brasil? Entenda o boato que viralizou

Desinformação mistura atualização técnica com encerramento de serviços e gera confusão nas redes sociais

Carol Neves

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:48

Amazon Crédito: Freepik

Uma informação distorcida sobre dispositivos antigos do Kindle acabou dando origem a um boato de grandes proporções nas redes sociais. A origem da confusão está em um aviso real da Amazon, que trata do fim do suporte para seus leitores lançados em 2012 ou antes. No entanto, conteúdos sensacionalistas ampliaram o alcance da notícia ao apresentar interpretações equivocadas, informando que a multinacional deixaria de vender livros físicos no país.

De acordo com o comunicado oficial, a partir de 20 de maio, os modelos mais antigos de Kindle deixarão de executar funções básicas diretamente no dispositivo, como comprar, baixar ou emprestar livros pela plataforma. A mudança, porém, não afeta outros serviços da empresa.

Os 10 ebooks mais vendidos na Amazon em 2025 1 de 10

O problema surgiu quando portais conhecidos por títulos chamativos passaram a utilizar a mesma data para sugerir o encerramento de operações no país. Entre as manchetes que deram origem à desinformação estavam frases como “Amazon encerra serviço de vendas de livros físicos no Brasil”.

Apesar de não ser verdadeira, a informação ganhou força e gerou preocupação entre usuários. Nas redes sociais, houve quem acreditasse no fim das atividades. “Amazon vai encerrar a venda direta de livros no Brasil e vai acabar com minha vida”, escreveu um usuário do X (antigo Twitter). O post viralizou.