EVANGÉLICA

'Pare de orar por ele e ore por você': pastora viraliza ao falar sobre violência doméstica em igrejas

Vídeo ultrapassou 11 milhões de visualizações após discurso em congresso evangélico

Esther Morais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:45

Pastora viraliza ao falar sobre violência doméstica em igrejas Crédito: Reprodução / TV Globo

Um discurso da pastora Helena Raquel durante um dos maiores congressos evangélicos do país viralizou nas redes sociais ao abordar temas como violência doméstica, abuso sexual e omissão dentro de igrejas. A fala ganhou repercussão após um trecho da pregação ultrapassar 11 milhões de visualizações no Instagram até terça-feira (5). No vídeo, Helena Raquel faz um apelo direcionado a mulheres que vivem relacionamentos abusivos.

“Pare de orar por ele hoje e comece a orar por você. Você precisa ter coragem para sair, denunciar e buscar um lugar seguro. E não acredite em pedidos de desculpa, porque quem agride mata”, declarou.

Pastora Helena Raquel 1 de 6

Durante a mensagem, a pastora também criticou o silêncio de instituições religiosas diante de casos de violência e abuso envolvendo líderes religiosos.

“Pedófilo não é ungido. Pedófilo é criminoso. Não existe capacidade de se encontrar na mesma figura um pastor e um abusador. Ou é pastor, ou é abusador”, afirmou em outro trecho da pregação.

As declarações repercutiram dentro e fora do meio evangélico e foram compartilhadas por influenciadores e personalidades nas redes sociais.

Com mais de 30 anos de ministério, Helena Raquel reúne cerca de 1,6 milhão de seguidores no Instagram e mais de 500 mil inscritos no YouTube. Ela é líder da Assembleia de Deus Vida na Palavra, no Rio de Janeiro, além de autora de 13 livros e idealizadora do projeto “Pastoras do Brasil”, voltado ao fortalecimento da liderança feminina nas igrejas.

A religiosa também atua como mentora e palestrante voltada ao público feminino cristão.